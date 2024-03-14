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好天氣剩周末！高溫飆30度 下周「斷崖式降溫」最冷時間點曝光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天各地仍有零星降雨，但白天氣溫持續回升，周六、周日各地都是多雲到晴好天氣。示意圖。聯合報系資料照
明天各地仍有零星降雨，但白天氣溫持續回升，周六、周日各地都是多雲到晴好天氣。示意圖。聯合報系資料照

中央氣象署表示，明天各地仍有零星降雨，但白天氣溫持續回升，周六、周日各地都是多雲到晴天氣穩定，北部高溫可達26度，中南部約29、30度。下周一鋒面通過、另一波冷空氣南下，各地再轉濕冷，最冷時間點在周三，北部僅13度，中南部約15、16度。

氣象署預報員張承傳表示，明天仍是多雲、各地有零星降雨，白天氣溫持續回升，中部以北及東半部約22至24度，南部可達27度以上，早晚各地約16至18度。周六清晨各地仍有零星降雨，白天到周日水氣減少，各地多雲到晴天氣穩定，僅花東地區有零星短暫雨，午後山區也有零星短暫雨，北部高溫可達26度，中南部約29、30度。

張承傳指出，下周一鋒面通過、東北季風或大陸冷氣團影響，又會出現降雨，周一中部以北、東半部水氣較多，南部山區也有零星降雨，北部溫度明顯下降，高溫僅剩18、19度，其他地區早晚偏涼。

他表示，這波冷空氣最低溫在周三清晨，北部僅13度，中南部約15、16度，空曠地區會再低1、2度，但周三就會逐漸轉乾，各地為多雲到晴。周四清晨仍為低溫，白天冷空氣減弱，氣溫回升，水氣仍偏少為多雲到晴。

另外，他也說，周六到下周一金門、馬祖有局部霧，提醒民眾留意。

低溫 東北季風 氣溫 氣象署 高溫

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