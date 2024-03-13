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好心肝講座 可樂旅遊副董事長吳守謙分享成功心法

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
「好心肝人文講座」請到可樂旅遊副董事長吳守謙分享成功心法，3月23日（六）上午9時30分到11時30分，在好心肝講堂分享他在旅遊業40年的精采的旅程，歡迎大家聆聽。圖／肝基會提供
「好心肝人文講座」請到可樂旅遊副董事長吳守謙分享成功心法，3月23日（六）上午9時30分到11時30分，在好心肝講堂分享他在旅遊業40年的精采的旅程，歡迎大家聆聽。圖／肝基會提供

「好心肝人文講座」請到可樂旅遊副董事長吳守謙分享成功心法，「將簡單的事情重複做好，就是不簡單！」他始終秉持「以客為師」的精神，以智能數據創新服務，造就可樂旅遊成為台灣最大旅行社

吳守謙將於3月23日（六）上午9時30分到11時30分，以「如何以社會服務、科學角度，落實服務創新」為題，在好心肝講堂分享他在旅遊業40年的精采的旅程，歡迎大家前來聆聽。請先報名，額滿為止。

●好心肝人文講座─如何以社會服務、科學角度，落實服務創新

主講：可樂旅遊副董事長吳守謙

時間：3月23日（六）上午9時30分到11時30分

地點：好心肝講堂 台北市公園路30-1號B1

【報名】

專線：0800-000-583

網路：https://forms.gle/291zSSt1MPd8XwbH9

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