好心肝講座 可樂旅遊副董事長吳守謙分享成功心法

「好心肝人文講座」請到可樂旅遊副董事長吳守謙分享成功心法，「將簡單的事情重複做好，就是不簡單！」他始終秉持「以客為師」的精神，以智能數據創新服務，造就可樂旅遊成為台灣最大旅行社。

吳守謙將於3月23日（六）上午9時30分到11時30分，以「如何以社會服務、科學角度，落實服務創新」為題，在好心肝講堂分享他在旅遊業40年的精采的旅程，歡迎大家前來聆聽。請先報名，額滿為止。