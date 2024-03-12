沒那麼簡單？造林增匯獲碳權 環部：並非參與就能取得

今天是植樹節，造林具備多元效益，環境部鼓勵各界參與植樹造林活動，達到增加碳匯進而申請到碳權，但不是參與就能取得碳權，強調須持續執行數年並監測；除已公布的首批143項減量方法外，目前有3項與林木碳匯相關減量方法提出。環境部提醒，碳匯不等於碳權，碳權也非自然碳匯唯一價值。

氣候署表示，針對造林增匯效益，我國已納入「溫室氣體自願減量機制」，就人為經營的造林增匯活動以核發「減量額度」（也就是碳權）作為誘因，鼓勵事業參與造林，但不是參與活動就能取得，除要依減量方法執行自願減量專案，經註冊審查、持續執行數年並監測，才能依實際增匯量提出申請，由環境部審查核發碳權。

氣候署說，碳權是供事業用來抵減其必要的減量，環境部會邀請專家學者組成審議會進行審查，避免不當核發碳權；林木生長可固碳，有助於國家增加碳匯，若要以增加的碳匯取得碳權，必須是人為經營的造林增匯活動，並證明是經努力以符合自願減量機制的要求。

環境部也依氣候法訂定發布「溫室氣體自願減量專案管理辦法」，事業應依減量方法規畫及執行減量措施，才能申請核發碳權；氣候署表示，除已審定公開的首批143項減量方法外，也受理新的減量方法審定申請。

包含農業部提送的「森林經營碳匯專案活動」、「竹林經營碳匯專案活動」及「改進農業土地管理」等3案，以及社團法人國際氣候發展智庫學會同樣也提出「森林經營碳匯專案活動」待審，總計共4案與林木碳匯相關減量方法，目前已辦理公眾意見蒐集，後續將進入審查程序。

另外，氣候署指出，市面上出現許多減碳或碳淨零相關的學院、課程，宣稱上完課就能成為碳權交易師、碳匯開發師、碳交易管理師等，但碳匯開發須規畫合理的造林方式、撫育措施，並就造林範圍設定合理監測樣區、頻率及方法等，須投入資金及人力確實執行並持續數年，並非一蹴可幾，提醒民眾勿被誇大不實且錯誤的宣傳資料矇騙。

環境部呼籲，鑑於造林植林的增匯效益，我國已將「增加森林面積」、「強化森林經營管理」及「提高國產材利用」納為2050淨零排放中「自然碳匯」下針對森林部分的三大重點推動策略；碳匯並不直接等同於碳權，碳權也並非自然碳匯的唯一價值，我國將著重在自然碳匯的多元功能及生態意義，透過多元措施及誘因機制推動自然碳匯增匯工作，創造淨零效益。