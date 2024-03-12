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日本過馬路見這幕…他喊「應仿效」 一票人卻搖頭：台人已世界快

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在日本觀察到行人與車輛會互相禮讓，認為台灣也應該仿效。 路透
一名網友在日本觀察到行人與車輛會互相禮讓，認為台灣也應該仿效。 路透

台灣的交通制度常被人詬病，更有著「行人地獄」的稱號。一名網友分享他在日本觀察到的現象，就是行人與車輛會互相禮讓，他認為台灣也應該仿效。沒想到貼文曝光後，引起留言區熱烈討論，其中有不少網友不認同。

原PO昨（11）日在PTT發文表示，他到日本巢鴨的商店街前逛，跟朋友一起等人時，也順道觀察起日本行車、行人的動態，發現當地的車子在通過斑馬線時，都會注意有無行人，並停車等一等，而行人在穿越斑馬線時，也會加速通過，整個過程都是互相禮讓、十分和諧。原PO指出，日本這種「以不造成路上堵塞」為原則培養的良好風氣，台灣是不是應該仿效？

對此，有網友認為，「自律是從基礎教育就要入腦的」、「環境訓練出來的，台灣也許能進步但不會是短期」、「你要求太多了，這裡是台灣」、「連越南那交通流量，車子都會讓人了」、「怎沒學通行者向禮讓車輛鞠躬」。

不過也有不少網友表示，「日本走路最危險的是腳踏車，一堆蝦Ｘ巴騎，台灣行人過斑馬線速度已經世界快的了」、「講的好像台灣行人沒加速，會加速的台灣行人是多數好嗎」、「有的行人你要他走快也沒辦法，可能年紀大或者腳不方便」、「台灣還用跑的」、「上禮拜才去（日本），喇叭比台北多」。

PTT 日本 行人地獄

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