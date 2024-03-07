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獨／性平三法將上路 憂查案塞車⋯衛福部急增行政人力

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新制調整後，性騷事件調查責任落到地方政府身上，衛福部今年協助補足地方性騷事件行政人力共62人，解決可預期的審查案件塞車問題。本報資料照片
新制調整後，性騷事件調查責任落到地方政府身上，衛福部今年協助補足地方性騷事件行政人力共62人，解決可預期的審查案件塞車問題。本報資料照片

去年Me Too事件遍地開花，立院火速通過修正性別平等工作法、性騷擾防治法、性別平等教育法，上述「性平三法」將於明日婦女節正式施行。修法只是起頭，後續如何落實性騷事件調查，備受各界關注。新制調整後，性騷事件調查責任落到地方政府頭上，衛福部今年協助補足地方性騷事件行政人力共62人，解決可預期的審查案件塞車問題，並建立性騷人才庫的人才汰除機制，盼未來性騷事件調查順利進行。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，性平三法調整後，性騷擾申訴機制從二階段申訴，改為一階段申訴，過去第一階段由雇主或警察單位調查後，若兩造都沒意見就能結案；新制上路後，取消二階段申訴、再申訴規定，所有案件都必須進入地方政府社會局，由「性騷防治審議會」審查後，決定是否成案，預期縣市政府工作量將會翻倍。

性騷防治審議會是由外聘委員組成，由熟稔性平法規的學者擔任委員。不過，委員聘任組成、安排會議、媒合調查人員等行政庶務，必須由社會局專門的行政人員負責。張秀鴛表示，既有法規中，就設有性騷防治行政人員，預期新法上路工作量增加，衛福部向行政院申請增聘72人獲准，但各縣市申請後，需求共62人。

張秀鴛說，補充人員數量依縣市案件量各有不同，案件量較多的六都，補充6至8人不等；案件量較少的縣市，則補充1至3人。在新血加入後，案件量較高的縣市，約有10至15人的行政人力，可協助諮議會處理性騷調查相關事宜。

當諮議會對警察單位所做調查有疑慮時，可指派調查人員重新調查，其人力仰賴保護司的「性騷擾案件調查專業人才庫」，但婦女團體曾提出擔心，認為資料庫沒有明確汰除機制。張秀鴛說，因應新法上路，保護司經與縣市政府討論，在今年新訂人才庫的人員汰除機制，原則著重在實務經驗，未來若3年內未接受派案實際從事調查者，就會被除名。

張秀鴛表示，要加入人才庫的專業人員，必須經過專業訓練，其工作內容包括現場勘查、詢問兩造雙方，產出調查報告及處遇建議等，屬有給職，由縣市政府自行訂定給薪機制，有些是以案件費計算，有些是發給出席費。另，性騷法性騷人才庫與性工法、性平法人才庫互通，同一人員可同時列冊在不同人才資料庫。

人力 機制

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