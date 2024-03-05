台北榮總重粒子尖端治癌 國際輻射專家參訪驚艷不已

台北榮總重粒子癌症治療中心，於2009年開始規畫，去年5月15日正式啟用，目前已治療超過150位病人。國際輻射單位與度量委員會（ICRU）主席Vincent Grégoire，昨下午率諮詢委員一行10人，至台北榮總重粒子癌症治療中心參訪，對於北榮重粒子癌症治療中心十分驚艷，並認為世界重心慢慢由西方轉向東方，期許未來相互合作，為人類醫療做出更偉大的貢獻。

ICRU主席 Vincent Grégoire教授，現職為法國里昂 Léon Bérard 癌症中心放射腫瘤科主任，也是歐洲放射腫瘤協會（ESTRO）前主席、歐洲癌症研究與治療組織（EORTC）董事會前副主席、放射腫瘤學組和頭頸組前主席。昨由副院長李偉強代表接待，重粒子及放射腫瘤部主任劉裕明等陪同參訪。

ICRU副主席Thomas R. Mackie博士昨也一同參訪，他是螺旋斷層放射治療概念的主要發明者和演算法設計者，曾參訪全世界各大粒子中心，他表示，北榮給他最溫暖、最友善的歡迎，也讓他充份感受到台灣人的熱情與好客。

ICRU參訪嘉賓對北榮耗費巨資引進重粒子設備，提供國人高端精準癌症治療十分敬佩，並對於重粒子治療適應症、療效等先進癌症治療領域相當感興趣，李偉強逐一詳盡說明，讓國際輻射專家更了解台灣在癌症治療上的重大成就。

ICRU（原稱：國際 X 射線單位委員會，後稱：國際放射學單位委員會）於1925年第一屆國際放射學大會（ICR）上籌設，並於1928年正式成立。主要任務是制定和頒布國際公認的關於輻射相關量和單位、術語、測量程序和參考資料的建議，以安全有效地將游離輻射應用於醫療診斷和治療、輻射科學技術以及個人和人群的輻射防護。