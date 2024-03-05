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桃機跑道歲修 2天延誤逾500航班

聯合報／ 記者周彥妤黃仲明／連線報導
桃園機場南跑道昨天進行整修，因受單跑道運作影響，許多航班延誤。記者葉信菉／攝影
桃園機場南跑道昨天進行整修，因受單跑道運作影響，許多航班延誤。記者葉信菉／攝影

桃園國際機場南跑道本月三日起進行年度歲修，期間僅靠北跑道起降，造成飛機在空中盤旋，三日與四日兩天逾五百架次延誤，出入境旅客也大排長龍，民怨四起。雖然提前至昨晚九時左右恢復雙跑道，但桃機公司坦言影響超乎預期，交通部也檢討分析，本次歲修工程較以往規模大，相關單位未能意識交通量大，會全面檢討流量管制、調整航班

由於桃機南北跑道須定期輪流維修，桃機公司各單位自今年農曆年前起，多次協調，擇定年度航情量較低、完成農曆春節疏運任務後的本月三日上午十時至五日下午四時，關閉南跑道五十四小時進行年度維修，也已發布飛航公告。

桃機跑道歲修，昨凌晨仍有不少航班延誤的旅客排隊受檢。記者黃仲明／攝影
桃機跑道歲修，昨凌晨仍有不少航班延誤的旅客排隊受檢。記者黃仲明／攝影

但面對航班延誤、旅客怨聲載道，桃機公司總經理范孝倫昨坦言，上次大規模整修為兩年前，但本次針對十六處區域進行年度歲修，全長約一八○○公尺，是較大規模整修，尤其本月三日航班合計六九八架次，班機量較高，延誤情況超過預期。

交通部次長林國顯分析狀況後指出，過去僅需一天或幾個小時，但因本次跑道有十多處狀況，有些須挖較深處理，超越過往歲修規模；且本次歲修工期較長，原定五十四小時，也超出上回僅約十六小時的工期。

林國顯直言，相關單位未意識到每日逾六百班次起降，交通量大，連航空公司也未從源頭調整班次，航管也沒處理。他強調，航空公司未來也要配合調整航班，航管部門則須管制流量。

桃機跑道歲修釀大塞機 製表／周彥妤
桃機跑道歲修釀大塞機 製表／周彥妤

至於桃機稱上月廿一日就發布飛航公告，林國顯認為日後相關歲修，確實應一併通知旅客，會要求桃機配合工程施工時，應予以公告，近施工日前要再次公告。

不過成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏指出，跑道歲修屬交通維持計畫，其可控程度比道路養護更高，並非突發事件，不管怎樣都「說不過去」，有必要檢討，推測是桃機事前計畫不足，調配有失所致。

桃機 航班

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