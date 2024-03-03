健保個資專法／設退出權…健保資料庫「 金山上了鎖」

大數據時代，健保資料庫被視為健康產業的金山銀山，因應憲法法庭判決結果，衛福部依法需設置「退出權」，使得國內最大的數據寶藏，如同是「上了鎖的金山」，衛福部資訊處處長李建璋認為，這道枷鎖雖能保障國人的個資隱私，卻也可能讓國內健康發展的速度變慢，反而傷害國人的健康權。

李建璋表示，健保資料庫不僅有民眾的就醫、用藥資訊，還是全球最大的影像資料庫，Ｘ光、核磁照影、ＭＲＩ等多達五十億張，將能幫助台灣在這個ＡＩ世代加速醫學發展。

李建彰說，而數據分析與公衛發展密不可分，特別是台灣盛行的疾病，如肺癌、肺結核等都能透過健保資料庫分析出台灣的問題。健保資料還能達到資料公益的能力，例如捐贈骨髓雖然會有感染風險，但因為捐贈骨髓能救人，民眾仍願意去做，同理，捐贈個人的健康數據不但不具感染風險，也能達到如捐贈骨髓一樣的救人的效果。

台北醫學大學數據處數據長許明暉表示，「退出權」的出現是因應憲法法庭的判決，此次草案制定可視為民主法治的進程；而生物資料等是否要納入國家資料庫的收藏運用，跟當地政府跟人民的信任感相關，如何去執行並沒有標準，有賴民眾形成共識。

許明暉表示，在公衛相關政策上，通常是使用「退出權」，因為要讓民眾「主動」加入，在政策推行上具有一定的難度，不過民眾應該謹慎行使「退出權」，隨時時代發展，群眾健康資料與公共衛生、生技產業的發展愈來愈密切，民眾若「不退出」實質上是對公共利益，是具有貢獻的。