華航招募百名機師 全年開放報名
中華航空今天在台大校園徵才博覽會舉辦 2024 年度首場校園機師招募活動，今年預計至少招考 120 名機師，全年開放報名，現場並有多位現役機師分享自身經驗。從面試準備、受訓考核、海外生活、上線飛行等職涯規劃發展的養成之路，鼓勵嚮往機師職業的莘莘學子勇敢築夢，翱翔天際。
華航機師招募報考資格須具備 2 年內有效之英文檢定成績證明文件，包含多益 TOEIC 750 分 （聽力 400 分） 以上及多益口說 140 分以上與寫作測驗 140 分以上成績單，或雅思 IELTS 成績 5.5 級分以上。經各階段審核獲錄取者，華航將送往國外飛行學校接受 10 至 12 個月的基礎飛行訓練，完訓後返台再安排為期約 1 年的民航相關訓練，通過各項訓練及考核者，將以副機師任用，相關資訊可至華航網站查詢。
看好疫後旅運市場持續熱絡，華航穩健擴充機隊運能，區域線主力機種 A321neo 已陸續交機 10 架，總計 25 架預計 2026 年交付完畢；另亦訂購 24 架 787 客機，包含 6 架大運量 787-10 客機，預計明年開始交機，未來擔綱中長程主力機隊。貨機部分，今年將再交付 3 架 777F，屆時機隊規模將達 10 架。
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