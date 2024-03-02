華航招募百名機師 全年開放報名

中華航空今天在台大校園徵才博覽會舉辦 2024 年度首場校園機師招募活動，今年預計至少招考 120 名機師，全年開放報名，現場並有多位現役機師分享自身經驗。從面試準備、受訓考核、海外生活、上線飛行等職涯規劃發展的養成之路，鼓勵嚮往機師職業的莘莘學子勇敢築夢，翱翔天際。

華航機師招募報考資格須具備 2 年內有效之英文檢定成績證明文件，包含多益 TOEIC 750 分 （聽力 400 分） 以上及多益口說 140 分以上與寫作測驗 140 分以上成績單，或雅思 IELTS 成績 5.5 級分以上。經各階段審核獲錄取者，華航將送往國外飛行學校接受 10 至 12 個月的基礎飛行訓練，完訓後返台再安排為期約 1 年的民航相關訓練，通過各項訓練及考核者，將以副機師任用，相關資訊可至華航網站查詢。