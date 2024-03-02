焦慮世代-戶外療癒篇／打開感官 森林療癒身心靈

所有人無論社經地位高低、資源多寡，都平等地擁有森林海洋、微風藍天、繁花綠草，這些大自然的元素，是焦慮世代對抗憂慮與壓力的資源。近年來，無論是走進森林、園藝療癒或是路跑，都被實證能夠解憂紓壓，也都衍生出新的角色與商業模式。

台灣第一批森林療癒師去年十月出爐，透過農業部林業署的「森林療癒師認證培訓平臺」，完成核心課程、活動課程及實習課程，始能獲得認證，首批共卅四名，年齡分布廣，來自不同專業領域，包括醫療人員、心理諮商、劇場工作者、森林系研究生，還有太極拳專家等。

台大森林環境暨資源學系教授余家斌是台灣森林療癒研究主要推手，他表示目前平台註冊破四千人，實際參加課程者約一千二百人，今年預計還會誕生五、六十位森林療癒師，「拿到林業署證照後可自由接案，有學員自行創業。」

例如去年雲林縣曾招募最新出爐的森林療癒師，帶民眾進入森林體驗五感慢活；首批獲得認證的台大森林系學生林家民，在台灣第一家專門體驗森林療癒的公司「森林邦」擔任知識長。

科學實證 森林療癒助健康

台灣森林占全島六成，幾乎人人都會走森林步道，為何還需要森林療癒師？

余家斌表示，若把森林比喻為硬體，森林療癒師就是軟體，協助民眾避免危險因子，遇險時有效處理，還能以專業引導民眾打開感官、融入森林環境。

每位森林療癒師設計的體驗不盡相同。余家斌喜歡帶學員「尋找森林裡的彩虹」，即尋找各種顏色，大家會發現，原來森林不是只有綠色，曾有學員找到金色—來自一顆掛在樹上的金色蟲蛹。

還有「聲音地圖」，拿紙和筆到森林找地方坐下，閉上眼睛想像自己在紙中央，聆聽周遭水聲、風聲、蟲鳴鳥叫，然後畫下來。透過沉浸體驗使活力增加，負面情緒便可減少。

「森林，是讓人身心靈休息、恢復的地方。」余家斌表示，森林療癒是以個人健康出發，透過體驗活動與自然連結，從而得到身心平衡的健康促進效果。他說明，森林療癒功效有科學實證，涵蓋心血管、神經系統、免疫系統和心理健康四大層面，像是改善心理健康、改變腦波、提升免疫力、有助自律神經功能調節，「只要從都市走入森林就有降低血壓的效果。」

自然療養 德日韓盛行已久

利用森林作為保健與治療場域，是國際新興趨勢。以德國的自然療養基地為例，由醫師開立自然處方箋，民眾可在林間散步、做森林瑜伽、享用植物養生餐，改善身心狀態，德國政府很早就認可合法性，自然療法費用也能由醫療保險支付。目前德國約有三百五十處已認證的自然療養基地。

日本很早就有利用自然改善健康的文化，近年由非營利組織在各地推動森林療癒，因農村人口外流問題嚴重，為活化在地資源，發展出結合地區的健康旅遊產業。南韓較晚引進森林療癒，但在政府重視下發展迅速，成立森林福祉中心，提供全年齡療養模式，主要經費由南韓樂透盈餘支付。

余家斌期待，森林療癒成國家政策，讓健保資源少花在「治病」，更多在「預防」，縮短晚年臥床時間。