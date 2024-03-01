赴中旅遊團開放首日 至少50團破千人

赴中國旅遊團今天是限期開放第1天，根據旅遊業者統計，至少有50團、上千人前往中國旅遊，熱門地點包含九寨溝、重慶及張家界等。

交通部在農曆年前宣布，停止招攬前往中國的旅行團，不過3月到5月的已成團旅遊團仍可出團，6月起禁止出團。

各家旅行社赴中國旅遊團非常熱門，據了解，自宣布開放組團赴中國之後，業者即接獲不少民眾詢問，3月至5月出發的團體銷售至少都有9成以上。根據業者統計，今天至少有50團，突破上千人前往中國旅遊。

雄獅旅遊表示，今天共計出發14團、310人，熱門旅遊目的地包含九寨溝、重慶、張家界及山東等。

雄獅旅遊指出，今天出發團體中，逾9成為8日以上的長天數行程，不少旅客希望可以趁此機會深度遊玩中國大陸。

可樂旅遊表示，今天將近30團，約600人出發，桂林、雲南、黃山、九寨溝及江南等都是比較熱門的景點，其中像是桂林因為沒有直飛航班，因此是以到澳門等地轉機的方式去旅遊。

鳳凰旅遊指出，今天出發約5團，人數約100人，主要是以季節性產品為主，各團都依計畫出發進行，一切順利。

易飛網說，組團赴陸的第1個出發日為3月6日，當天共有3團，人數近90名，而3月至6月期間已達40團成團，人數逼近1200人，6月後報團數更達10團之多，為此，易飛網將與消費者協調是否轉團，若旅客意願為取消行程則全額退費。