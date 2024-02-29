林大鈞稱未神隱 品保怒批「演很大」：圖利承接旅行社

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞昨天接受本報專訪說，這段時間在處理客戶事宜未神隱，沒有兩手一攤不管，停業後未出團旅客，已找到旅行社銜接。對此，旅行業品質保障協會理事長張永成今怒批，林大鈞「演很大」，根本是圖利承接的鴻毅旅行社，把責任推給品保協會。

張永成今受訪表示，林大鈞昨天出來說明，品保協會認為他演很大，希望揭開他的假面具，年代旅遊目前處理尚未出團旅客的做法，根本是罔顧消費者權益，圖利承接的鴻毅旅行社，把責任推給品保協會、吃品保協會豆腐，傷害全台旅行社的聲譽。

張永成說，年代旅遊有星宇航空300多個機位，其中60多個已轉包給其他業者，200多個位子已經收取全額或部分訂金，鴻毅旅行社承接這些旅客後，卻未先告知旅客，就把這些機位在同業群組轉賣，更要求這些旅客要繳差額才能出團，這跟第一批被丟包的旅客有什麼不一樣？

他表示，鴻毅要承接出團，就有義務就要概括承受，針對已繳交全額的旅客，就不能再收取費用，應以消費者權益為最大依歸。鴻毅旅行社如果罔顧消費者權益，品保也將提報理事會討論，跟觀光署報告後也會有積極作為。

張永成說，林大鈞出面說明有2個意圖，第一個，此案北檢已經分案調查，他就是演給檢察官看；第二個，他是演給同業看，認為自己沒詐欺還想營運，既然想營運，年代就應該在觀光署規定時間內繳出保證金，再好好處理賠償損失問題。

張永成也說，目前品保協會已經收到120件年代相關申訴，總計有770名旅客要求協助。針對未出團的旅客，目前也都沒有意願前往。