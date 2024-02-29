快訊

彰化三姊弟遭撞飛後7天…姊姊器官功能恢復近八成 腦部要加油

快改道！ 國1北上3車和貨櫃車追撞 新營交流道至嘉義系統封閉

MSCI新季度生效…台股漲112點收18,966點 台積電跌8元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林大鈞稱未神隱 品保怒批「演很大」：圖利承接旅行社

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
旅行業品質保障協會理事長張永成今怒批，年代旅遊林大鈞「演很大」，罔顧消費者權益，把責任推給品保協會。記者周湘芸／攝影
旅行業品質保障協會理事長張永成今怒批，年代旅遊林大鈞「演很大」，罔顧消費者權益，把責任推給品保協會。記者周湘芸／攝影

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞昨天接受本報專訪說，這段時間在處理客戶事宜未神隱，沒有兩手一攤不管，停業後未出團旅客，已找到旅行社銜接。對此，旅行業品質保障協會理事長張永成今怒批，林大鈞「演很大」，根本是圖利承接的鴻毅旅行社，把責任推給品保協會。

張永成今受訪表示，林大鈞昨天出來說明，品保協會認為他演很大，希望揭開他的假面具，年代旅遊目前處理尚未出團旅客的做法，根本是罔顧消費者權益，圖利承接的鴻毅旅行社，把責任推給品保協會、吃品保協會豆腐，傷害全台旅行社的聲譽。

張永成說，年代旅遊有星宇航空300多個機位，其中60多個已轉包給其他業者，200多個位子已經收取全額或部分訂金，鴻毅旅行社承接這些旅客後，卻未先告知旅客，就把這些機位在同業群組轉賣，更要求這些旅客要繳差額才能出團，這跟第一批被丟包的旅客有什麼不一樣？

他表示，鴻毅要承接出團，就有義務就要概括承受，針對已繳交全額的旅客，就不能再收取費用，應以消費者權益為最大依歸。鴻毅旅行社如果罔顧消費者權益，品保也將提報理事會討論，跟觀光署報告後也會有積極作為。

張永成說，林大鈞出面說明有2個意圖，第一個，此案北檢已經分案調查，他就是演給檢察官看；第二個，他是演給同業看，認為自己沒詐欺還想營運，既然想營運，年代就應該在觀光署規定時間內繳出保證金，再好好處理賠償損失問題。

張永成也說，目前品保協會已經收到120件年代相關申訴，總計有770名旅客要求協助。針對未出團的旅客，目前也都沒有意願前往。

張永成 旅行社

延伸閱讀

獨／控地接社「沒履約」丟包富國島旅客 林大鈞律師：怎可付款？

獨／越竹航空指欠400多萬 年代旅遊負責人林大鈞說明了

越南富國島挽形象 籲旅遊業者守法勿遭利用

年代旅遊未出團近200旅客 改由鴻毅接手「補差額即可出團」

相關新聞

林大鈞稱未神隱 品保怒批「演很大」：圖利承接旅行社

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞昨天接受本報專訪說，這段時間在處理客戶事宜未神隱，沒有兩手一攤不管，停業後未...

服務業缺工 拉近男女時薪差距 今年「同酬日」進步4天

勞動部今發布我國今年「同酬日」為2月23日，比去年進步4天。勞動部官員指出，因去年住宿餐飲等內需服務業人力需求高，服務業...

鋒面逼近！ 午後變天 入夜氣溫急墜 強烈冷氣團將大舉襲台

把握好天氣，即將變天了。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天影響台灣的天氣系統又會有明顯的變化出現，上午期間鋒面系...

下午1時26分嘉義太保規模4.9地震 最大震度4級

中央氣象署發布有感地震報告，今天下午1時26分，在嘉義縣政府東北方1.9公里 ，位於嘉義縣太保市，發生芮氏規模4.9地震...

溪頭又出亂象！ 占位行為讓園方頭痛 將公告並移置處理

溪頭是國人最常來的森林園區，享受芬多精外，更能運動健身登山，過去除了吊床族、橫躺族外，各種民眾自私的行為亂象不斷發生，近...

夜貓族會越來越胖！營養師曝熬夜致「二低一高」 恐多65瓶可樂熱量

你是夜貓族嗎？營養師李婉萍近日在臉書提醒夜貓族族群，長期熬夜恐導致發胖，因為這樣的作息會形成「二低一高」，包括：生長激素降低、瘦體素降低，及飢餓素升高，讓夜貓族想怎麼瘦也瘦不下來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。