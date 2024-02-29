6月起 機車考照變革 納「危險感知」題

我國去年有三○二三人死於交通事故，其中機車事故死亡就有一八八六人，占逾六成。交通部公路局規畫，六月起，將危險感知題型納入機車筆試題庫，總計一百個題型，隨機抽選五題納入考題，透過影片詢問駕駛人危險情境該如何處置，每題兩分，占總分十分之一，同樣為八十五分及格。

現行機車考照，除了筆試考題外，民眾報考前，需觀看危險感知影片並答題，若沒達標則須再看一輪影片，最多須看完三輪影片才可報考，盼駕駛人透過影片情境，了解道路上可能遇到的風險及因應方式。

根據公路局統計，過去五年來，平均每年有六十一點八萬人次報考機車（含輕型、普通重型）駕照筆試，平均每年的及格率皆在八成以上。

公路局說明，現行預約機車駕照考試要先透過危險感知平台觀看影片，了解道路實際危險重點，平台也提供行為判斷、風險問答與複合等三種影片題型，今年六月起預計把影片內容納入正式筆試考題。

公路局表示，機車筆試考題共有五十題的是非題及選擇題，其中的十題情境題將改為五題情境題、五題危險感知題，每題皆兩分，透過觀看影片中的情境，詢問考生有哪些風險及該如何應變處理。