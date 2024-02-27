傳有旅行社承接4梯次包機？救年代旅遊爛攤子 品保協會：不得重複收費

美加國際旅行社（年代旅遊）富國島丟包案爆出該公司財務問題，目前已暫停出團。外傳有旅行社承接其3月份4個梯次的星宇航空包機，對此，旅行業品質保障協會發表聲明強調，未指定任何旅行社承接，若有意願承接者，不得向旅客重複收取費用。

品保協會發表聲明表示，針對年代旅遊3月份向星宇航空取得4梯次富國島包機共320個機位事宜，因該公司財務困難無法履行出團責任，有關旅客後續安排出團乙事，本會未指定且未委託任何旅行社處理年代旅遊旅行團體後續轉團事宜，特此澄清，以正視聽。

品保協會指出，年代旅遊3月份向星宇航空承包4梯次共320個富國島五天包機機位，出發時間依序為3月2日、3月6日、3月10日、3月14 日。如有任何旅行社願意承接轉團業務，呼籲承接業者應對於全額付清的旅客負起全部契約責任，不得要求加收費用；對於僅付定金之旅客，不得重複收取機票款，以保障旅客權益。

品保協會表示，若旅客需申請履約保證保險理賠時，需檢附美加國際旅行社代收轉付收據及其他相關付款憑證。