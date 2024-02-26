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本周冷兩波今晚起中部以北探9度 周四晚由北而南再變天
本周兩波冷空氣，首波強烈大陸冷氣團影響至明天，中央氣象署指出，今晚至明天，中部以北低溫可能下探9至10度。周三短暫回暖後，周四晚間鋒面通過，由北而南變天，周五上看強烈大陸冷氣團等級冷空氣再來襲，周六清晨相對最冷，中部以北下探10度，周日才漸回暖。
中央氣象署預報員官欣平指出，今、明兩天天氣相近，受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部地區，以及南台灣山區都可能有降雨出現。
周三至周四，短暫回溫，天氣轉好。不過，到周四晚間，鋒面接近，天氣再轉變，北台灣先轉局部短暫雨；周五鋒面通過後，全台都有降雨機率，周五全台都有降雨機率；到周六期間，受另一波冷空氣影響。
此外，他提醒，周四清晨，台南以北留意低雲或霧，影響能見度。
溫度方面，官欣平說，今、明天受強烈大陸冷氣團影響，北台灣低溫9至12度。周三至周四回暖，北台灣從高溫15至16度，一路超過20度。
周四晚間起變天，周五受第二波冷空氣影響轉冷，預估強度達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，其中北部、中部以北明顯轉冷，從高溫23至24度，周五跌破20度，甚至高溫回到僅14至15度，北台灣清晨低溫僅10至12度。
降雪方面，今、明天中部以北3000公尺以上山區，若水氣、溫度配合，有機會下雪；周五至下周一，中部以北3000至3500公尺以上山區，若水氣、溫度配合，亦有機會下雪。
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