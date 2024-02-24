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食材供應商良莠不齊難掌握 它要打造專業平台保障食安

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
「中華民國食材供應商協會」日前成立，希望打造一個源頭「生產供應者」和「食材供應商」交流業務的專業平台，保障消費者「食」的安全。本報資料照片
「中華民國食材供應商協會」日前成立，希望打造一個源頭「生產供應者」和「食材供應商」交流業務的專業平台，保障消費者「食」的安全。本報資料照片

不論是學校午餐、或者團膳、餐飲，煮食的食材，都來各種食材供應商，供應商大大小小各種樣態都有，但也因為良莠不齊，難以掌握安全食材來源；「中華民國食材供應商協會」日前成立，希望打造一個源頭「生產供應者」和「食材供應商」交流業務的專業平台，保障消費者「食」的安全。

中華民國食材供應商協會理事長簡書聰表示，協會希望能夠媒合商機、互惠雙贏，並透過會員大量採購需求，協助政府預防季節性產銷失衡問題，更期待能有效扮演業者與政府、各級機關學校和營養師之間互動溝通的橋梁，打造安心、信賴、健康的食安環境。

他表示，協會成立目前約有80多家業者，但食材供應商有上萬家，現在這個行業叫做「食材供應商」，路邊餐廳也叫食材供應商，但大賣場也叫食材供應商，或者連鎖餐飲店也有供應商，有這麼多食材供應商更應該要管理；它們都該符合冷鏈、節能減碳配送，也因此，未來目標要變成同業公會，努力推動提供、維護食材安全；讓運送的冷鏈不斷鏈，同時，也符合目前淨零碳排、汰換舊運具、節能運送的目標。

簡書聰說，以學校午餐為例，學校午餐供應模式演進過程是公辦公營、委外團膳、公辦民營；公辦公營約占7成，委外團膳、公辦民營約占3成。目前學校午餐因為人力短缺、空間不足，設備與流程大多難以達到HACCP的水準，食材供應業者提供已經清洗、分切、初步鹽漬的「Ready to Cook」（馬上可煮）食材，正是解決校園廚房不足的重要關鍵。

簡書聰表示，台灣營養午餐缺乏統一法規進行管理，各縣市管理方式不一，「一國多制」的規範除了造成營養午餐難以控管外，各地供餐作業不一致也讓各學校不同地域需求無法滿足。

他說，民團雖推動「學校供餐法」，專法推行卻受到關注度低、立法屆期將至等問題無法如期推展；學校午餐議題仍需要各方不斷溝通協調，並設法制定完整配套措施。

簡書聰表示，食材供應商3種學童營養午餐供應模式的食材供應，應符合食品衛生管理法的3章食材；符合食品物流業良好衛生規範，全程冷鏈不斷鏈保鮮配送；以及產銷資訊、溫度記錄上學童營養午餐食品雲，是未來協會努力推動的目標。

「中華民國食材供應商協會」日前成立，中華民國食材供應商協會理事長簡書聰（右四）表示，希望打造一個源頭「生產供應者」和「食材供應商」交流業務的專業平台，保障消費者「食」的安全。圖／簡書聰提供
「中華民國食材供應商協會」日前成立，中華民國食材供應商協會理事長簡書聰（右四）表示，希望打造一個源頭「生產供應者」和「食材供應商」交流業務的專業平台，保障消費者「食」的安全。圖／簡書聰提供

營養午餐 食安 食材

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