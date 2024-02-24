退休過來人／重心擺回自己 退休不心慌

退休後，許多人以為可以過輕鬆愜意的生活，但根據英國經濟事務研究院報告，平均退休兩年後，生病、憂鬱、失能等風險上升，YouTuber章新（本名張炳文）以過來人身分談退休和預期不同的地方，沒算到的大筆支出有哪些？以及他的頻道如何成功變現？同時提供專家看法。

精神科醫師朱仲翔指出，YouTuber章新的退休規畫符合日前他在「二○二三退休力論壇─以防萬一，活到一百歲」論壇提出的安全感、新鮮感、重要性、連結感、成長與貢獻等六大心理需求，「章新把原有能力延伸到退休的新生活，成功開創人生第二曲線」。

朱仲翔以出國旅行來比喻退休，退休前就像是跟團，跟著或帶著團隊一起走，過程和目的地都很明確；退休後變成一個人的自助旅行，必須自己規畫目標、行程與玩法，有些人會忽然不知道自己要什麼。

一名跨國企業的高階主管，以往全部心力都放在工作，事業上很有成就，退休後常跟朋友出國打高爾夫球，卻漸漸感到生活單調，對任何事情都提不起勁。另外有一名在公部門上班的女性，五十多歲被迫提前退休，雖經濟無虞，但遊山玩水兩個月後開始感到心慌。

朱仲翔指出，職場很容易找到目標，退休前以工作為重心安排生活即可，但退休規畫要把重心擺回自己身上，不妨自問：「我的人生下半場想要什麼？」上述的高階主管個案，因為太忙忽略健康、家庭關係疏離，可以定為新的生活重點，而被迫退休的五十歲女性，可以學習新的才藝，為自己帶來新的感覺。

「退休後卡住的是心態不是方法，只要願意嘗試，就算是有進展。」朱仲翔舉例，大家都知道可以去社大上課，有些人卻覺得這不是一百分的作法而作罷，但他提醒，如果目前的滿足感是零分，只要評估有十分就應該去嘗試，就像章新開頻道的初衷是找事做，假設事前評估不值得而不做，就不會獲得如今的回響。

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退休經營自媒體？

愈來愈多退休後經營自媒體的成功例子，除了章新開頻道談退休生活，嫺人經營臉書社團談退休及中年危機，還有鼓勵第三人生勇敢嘗試的樂活大叔施昇輝。經營自媒體會是退休好選擇嗎？如何評估自己是否適合？完整報導請看聯合報數位版。

學習變老／從熟齡網紅章新、嫺人看 經營自媒體是退休後的好選擇嗎？