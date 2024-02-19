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不只變老才讓白髮狂冒 醫揭2件事：很多人忽略

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有醫師透露，除了老化外，許多人可能忽略兩點，讓白髮增長速度變快。示意圖／ingimage
近日有醫師透露，除了老化外，許多人可能忽略兩點，讓白髮增長速度變快。示意圖／ingimage

隨著年齡增長，頭髮變白無可避免，不過近日有醫師透露，除了老化外，許多人可能忽略兩點，讓白髮增長速度變快，分別是飲食營養不足以及運動不夠，提醒大家可以適當補充抗氧化食物、維生素B。

外科醫師江坤俊在《江P醫件事》分享，許多人因為白頭髮感到困擾，除了老化這個原因外，還可能是忽略兩要素，包括飲食營養不足運動量不夠。飲食部分，江坤俊指出，合成黑色素需要蛋白質，包括豆類、肉類，還有適當的抗氧化食物、維生素B，因此蔬果類的深綠色蔬菜不能少，另外貧血也可能會長出白頭髮，可補充海鮮或豬肝等攝取鐵質。

另一方面，江坤俊也建議民眾遵循國健署的運動333原則，也就是一周運動3次，每次30分鐘，每次運動心跳強度達每分鐘130以上，藉由運動促進血液循環，不但幫助頭髮黑又茂盛，也能夠讓身體更健康。

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