日本孝親自由行！少去排隊名店…注意爸媽食物禁忌 三餐點心都要吃

一天三餐要吃，其他更要吃

出門在外對於吃的部份講究了些，講究的部份在於父母們的飲食習慣，畢竟生活這麼久，多少會知道家人喜歡吃什麼？這趟旅行想要品嚐什麼？如果不了解的話直接問可以得到一些線索。當然出門在外不能只有單純的飲食，也要增加一些台灣沒有的道地美味，難得去日本還不享用當地美食很可惜呀！

孝子要知道雙親平時的飲食習慣，像我媽不吃牛更不沾牛鍋邊、不喝咖啡與茶，只愛喝水，身上有水就能滿足；而爸爸喜愛吃海鮮、冰品，更喜歡嘗試新奇的在地美食，用餐時多少要記得這些關鍵要點，才不會造成自己的困擾，更不會讓父母覺得亂餵東西。

日本的飲食非常多元化，除了在地的傳統料理也可以吃到各國料理，日本飲食魅力不僅是我們印象中的壽司、拉麵，還有許多傳統食物、當地物產的特色美食，不僅是父母，我自己也該好好享受，讓美食靈魂更加進化。

對於孝親自由行的美食考量，除了上述飲食習慣之外，下列幾個重要元素也需要時時調整與注意：

不走排隊名店

短天數的旅行經不起排隊時間的浪費，尤其父母對於排隊非常地不喜歡，體力上也應該考慮進去，每個家庭的用餐習慣不同，有人想說特地到了這裡，不嚐嚐當地的特色名店非常可惜，整個旅程中好歹也要排個一次之類，不過我曾詢問父母要不要去吃看看特別的排隊美食呢？他們覺得有得吃就很開心，為了用餐而排隊是浪費時間；畢竟日本餐廳選擇太多了，除非排隊名店可以先行預約或在非用餐時間前往才會考慮，否則要他們正餐時間去排隊，我回家肯定被奉上一只算盤。

不過我倒是有一次事先預約日本「くら寿司」北千住店的晚餐，很妙的是，我在台灣從未帶父母在「くら寿司」用餐，反倒是在日本選擇了台灣也有的品牌。日本與台灣店鋪的食材與品項確實有著很大的不同，父母看到琳瑯滿目、多種口味變化的壽司，吃得非常開心，每吃完5個壽司盤就能換取一次小遊戲的機會，既能滿足口慾又兼顧樂趣，當時父母為了扭蛋卯起來吃壽司，實在難得看到他們吃成了拼命三郎。

圖／台灣東販提供

每餐不同主食

每每接近用餐時段路過餐廳，我就會停下詢問父母喜不喜歡？有沒有特別想吃的？看反應來調整用餐的狀況，例如早上吃飯，中午就吃麵食等，每餐都可以變化出很多不同的吃法，讓用餐種類豐富又有意思。

每餐都吃不同主食有時候會難以安排，像是一整天跑遠遠的鄉下行程，在用餐的選擇上就已經很少了，若要特別挑主食就苦惱許多，因此行程上若有這種安排，通常會事先瞭解周遭各種類型餐廳與營業狀況，預排與備案餐廳一併決定好，萬一遇到臨時店休還有其他選擇，聰明的我去鄉間時包包內還會攜帶飯糰，讓父母血糖低時可以補充體力。

必須吃早餐

我住宿的飯店房型通常不包含早餐，早餐時間都是安排在街上的餐廳用餐，日本不像台灣有美而美、豆漿店，所以我通常選擇便利的日本三大連鎖丼飯——松屋、吉野家、すき家，就看哪間位在飯店附近，或是當日行程路線正好順路，輕鬆解決早上用膳，讓父母吃完早餐才有力氣走一天的行程呀。

《帶爸媽去日本自由行：不趕路、不排隊、多詢問、多拍照、多休息，掌握二不三多原則，讓孝親也能輕鬆玩》。圖／台灣東販提供

品嚐日式在地美食

三餐的份量設定得剛好，在逛街時就有機會把肚子留給在地小吃，只要路邊經過小店、攤販等，我都會詢問要不要吃看看，這是在地特色日式小點之類的話術，每當我開口就是要買給父母吃，多希望父母不能說不要，不然我可會傷心。品嚐小吃增加父母對日本美食的新定義，旅遊中就像台灣一樣也能吃到各種有趣的美食。

日本水果出名的高品質，在台灣想吃總是要花大把銀子，都已經飛往日本不吃當季水果怎麼行？地大物博的日本每個地區都有不同特色果物，我非常喜歡帶父母到超市逛逛，親訪超市是為了採購當季盛產的水果，比如夏天的蜜桃，冬天的草莓，而來自青森的蘋果與水梨肯定是知名到不行，就像我自己獨愛和歌山的柑橘。出門在外無法餐餐都有蔬果，日本大部份餐點較少纖維質，選擇餐點時盡可能包含蔬菜類食材，也能讓父母多補充自然的維他命。

(本文摘錄自《帶爸媽去日本自由行：不趕路、不排隊、多詢問、多拍照、多休息，掌握二不三多原則，讓孝親也能輕鬆玩》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)