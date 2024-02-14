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開工日好天氣留意日夜溫差大 「下周冷空氣南下」變天時間點出爐

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開工日迎好天氣！留意日夜溫差大 「下周冷空氣南下」變天時間點出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天白天天氣與今天類似，溫度再比今天熱一點，南部局部地區可望達29、30度。本報資料照片
明天白天天氣與今天類似，溫度再比今天熱一點，南部局部地區可望達29、30度。本報資料照片

中央氣象署表示，明天白天天氣與今天類似，溫度再比今天熱一點，南部局部地區可望達29、30度，明晚到後天清晨鋒面快速通過，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，且要留意日夜溫差大。周日至下周二各地迎來好天氣，但下周三鋒面接近，周四通過後冷空氣南下轉涼，預計為迎風帶來雨勢。

氣象署預報員陳伊秀表示，明天白天天氣與今天類似，僅東半部、北部山區有局部短暫雨，但量不多，溫度再比今天熱一點，各地高溫可達25至28度，南部局部也有29、30度，清晨夜裡低溫也回升，中部以北約14、15度，其他地區16至18度，日夜溫差大。

陳伊秀指出，明晚到後天清晨鋒面快速通過，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，金門及馬祖地區要留意局部霧跟低雲。

她表示，鋒面明晚到後天清晨通過，緊接東北季風南下，周五白天受東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨。周日東北季風減弱，水氣剩東半部及恆春半島有零星短暫雨，周日到下周一、周二水氣減少，只有東半部及恆春半島有零星雨。

她指出，下周三鋒面接近，周四通過後冷空氣南下轉涼，影響下周五、周六，至於冷空氣強度目前還不確定，預計為迎風面北部、東半部帶來雨勢。

溫度方面，陳伊秀表示，周五東北季風影響，北台灣明顯降溫，白天溫度只有16至18度，較前一日降幅接近10度，其他地區高溫也略降為23至25度。周六東北季風減弱，中南部回到25、26度，北台灣回到25度，周日到下周二更熱，各地來到27至29度，周三白天鋒面接近，北部可能再略降為22度。

恆春 東北季風

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