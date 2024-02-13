富國島性價比高成疫後超夯新景點 連星宇K董都飛去玩

春節期間旅客參加年代旅遊的富國島包機行程，飛到當地卻慘遭丟包，近日鬧得沸沸揚揚。事實上，富國島在疫後成為超夯的新興景點，台灣不少旅遊業者也積極推廣此旅遊目的地，從一開始的包機，今年初越捷航空也採定班直飛，每天都有航班運營，甚至就連星宇航空董事長張國煒日前都親自飛一趟富國島考察，炒熱富國島聲量。

品保協會祕書長吳美惠表示，越南旅遊目的地的推廣早年是北越河內，隨著不少台灣人都去過一輪後，越南政府便積極開發中越峴港，在疫情前2018、2019年，峴港成為台灣旅行團積極操作的新興景點，疫後峴港旅遊市場也迅速回溫，但目前各家航空公司的機位幾乎都已飽和，因此轉而開發富國島這個新興旅遊目的地。

她表示，富國島在疫情期間大舉投資，不僅蓋了很多新飯店、遊樂設施，加上它本身就是一座島嶼，很像獨立沙洲，對於推廣疫後旅遊來說非常好賣，旅客會認為這裡相對不受汙染，加上不用簽證，很適合Long stay，台灣旅遊業者嗅到商機，因此積極推廣包裝，在疫後富國島的旅遊觀光成為新亮點。

吳美惠說，對旅行業者來說，富國島也很好操作，不論是機加酒、行程安排等，因為有很完善的遊樂設施，可以把旅客放在遊樂區一整天，加上飯店品質也好，吃好、住好，去過的台灣旅客接受度都很高。越南政府也為了規廣富國島觀光，提供免簽措施，最早台灣旅客要去富國島得搭越南航空經胡志明中轉，後來有越捷、泰越捷等越籍航空公司包機直飛，因為賣況不錯，就有更多旅行業者加入操作，例如越竹、星宇航空等，都有飛過包機。

今年1月17日越捷航空更開航台北-富國島直航定班，採每天運營，去程航班由台灣當地時間14:00起飛，於越南時間16:50抵達富國島。回程航班富國島起飛時間為越南當地時間08:25 ，並於台北時間13:00抵達台灣。代理越捷航空的金遠東旅行社董事長陶世龍說，目前該定班的機位已滿到4月底，市場反應良好。他透露，富國島雖是新興旅遊目的地，但性價比高，不僅很多高檔飯店、Villa，高爾夫球場也有，去過的旅客反應都不錯，慢慢建立起好口碑。

台灣人去富國島從一開始的轉機、包機直飛，到今年初的定班直飛，都讓富國島慢慢炒熱起來，甚至就連先前星宇航空包機直飛富國島時，星宇董事長張國煒都在包機首航時親自飛過去體驗，搭首航的回頭機回來，據悉，星宇也正在評估富國島開正班機的可能性。