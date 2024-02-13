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富國島旅客遭丟包 品保協會：成立專責窗口受理申訴

聯合報／ 聯合報 ／ 記者甘芝萁
傳出台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包的年代旅遊，位於台北市新生北路的公司，今早大門深鎖無人到班。記者林俊良／攝影
傳出台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包的年代旅遊，位於台北市新生北路的公司，今早大門深鎖無人到班。記者林俊良／攝影

近三百名旅客向年代旅遊購買春節期間前往越南富國島五天四夜的行程，卻沒想到飛到當地後慘遭丟包，年代旅遊根本沒有付款給地接旅行社，不僅沒導遊、沒車，甚至可能連回程班機都沒有。中華民國旅行業品質保障協會表示，將成立專責窗口受理旅客申訴，年後上班日即可來電。

品保協會祕書長吳美惠表示，目前已請網管人員將品保協會官網上的旅遊糾紛申訴表格拉到首頁，方便受害旅客直接點選、填單，不過因適逢春節年假期間，後台行政作業可能明後天才會完備。

此外，也會成立專責窗口負責辦理這次參加美加國際旅行社（年代旅遊）越南富國島旅行團受害旅客的相關申訴案件，受影響的旅客若在國外有繳交費用，都要留下紀錄，記得向地接旅行社索取繳費收據，若用信用卡刷卡，也要留下支付證明，還有旅行社開立的收款證明等，回台後可向品保協會提出旅遊糾紛調解。若旅客在當地的旅遊權益有受損，有需要旅行社履約保險賠償，品保也會協助旅客做履約保險的請領。

年代旅遊 旅行社

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