不斷更新／初二國道18地雷路段 國5清晨湧車流、北返恐塞至深夜

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今天是春節連續假期初二，國道5號清晨5時出現南向車潮，清晨5時25分南港系統匝道儀控已開啟。目前國道各路段車流大致順暢。

高速公路局預估今天國道交通量為135百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.5倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

交通部高速公路局預估，今年初二回娘家國道有18個易塞車路段，尤以國5是「重中之重」，雙向恐都塞，其中南向南港系統至頭城，清晨5時車潮就會湧現，將一路塞至傍晚6時，北向宜蘭至坪林段則預計上午9時陸續車多，恐一路塞至深夜11時。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢系統；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人下午5時後出發，另國5北向用路人建議上午9時前出發。