過年大魚大肉預備備！十大傷腎行為揭曉

遠離洗腎人生！

現代人工作繁忙、生活節奏快速，根據澳洲昆士蘭大學研究指出，坐著看電視1小時的傷害，相當於吸食2根香菸，奇美醫療財團法人奇美醫院腎臟科主治醫師楊翼寧表示，久坐會導致下肢血液循環減緩，影響腎臟過濾血液的效率，長時間下來可能會對腎臟造成負擔。除了久坐、運動量不足等問題，飲食習慣也常導致腎功能下降，根據衛福部統計，國人十大死因當中腎炎腎病症候群及腎病變排行第十，在國內大約每8人中就有1人可能患有腎臟疾病，台灣洗腎人口更將近有10萬人，位居世界第一！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友討論度最高的十大傷腎行為，一起來看看吧！

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No.10 濫用保健食品

你知道進補過頭反而會有反效果嗎？有很多人喜歡長期服用保健食品，覺得如此一來可以改善身體狀況，輕鬆往健康方向邁進；事實上，假如保健食品吃的不對或是吃太多，不只對身體無益還會產生可怕的問題。三軍總醫院腎臟科兼任主治醫師洪永祥就提醒，長期錯誤進補容易造成腎衰竭，如果想要使用超過三個月的保健食品，建議先找醫師諮詢。

特別要注意的還有避免選用來路不明的保健食品，未經科學驗證的食品或藥物可能會增加健康風險，網友表示「很多長輩喜歡聽廣播買藥超可怕」、「每次看別人吃一把保健食品都替他捏把冷汗」、「本末倒置，不從正常食物補，反而猛嗑保健品」。





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No.9 酗酒

「喝酒不好！」你是否常聽到這句話，飲酒過量損害健康，經常喝酒的人，不但容易罹患高血壓、傷害肝臟，更會加速腎臟疾病惡化，因為腎臟會過濾血液中的有害物質，當酒精使身體脫水時，乾燥作用會影響身體的細胞與器官，讓你的腎臟受到極大威脅。



究竟喝多少酒算多？東元綜合醫院在衛教文章中提到，若女性一天飲酒超過3杯或一週超過7次；男性一天飲酒超過4次或一週超過14次，就是重度飲酒。另外，在2小時內喝下超過4到5杯的酒，則可能導致急性腎損，網友認為「酒精這東西屁股想也知道對人體沒任何好處」、「菸酒都是一級致癌物」、「我覺得不要過量都還好吧」。

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No.8 水喝太少

現在許多人都以咖啡或手搖飲代替喝水，根據濟部的統計資料指出，2022年非酒精飲料產值高達570億元，其中以茶類最受歡迎，產值達到188億元，年增長率為6.4％，顯示臺灣人有多喜歡喝手搖飲。



有些人會認為喝飲料或咖啡也在攝取水分呀？秀傳紀念醫院泌尿科王志仁醫師解釋，兩者雖皆含有水分，但其可能含糖或咖啡因會導致利尿，造成身體水分快速流失、心悸、失眠等問題，建議盡量喝白開水較好，水分攝取足夠才能促進腎臟將體內的毒素排出。根據衛福部建議，腎功能正常者每日建議的基本需水量為體重乘以30cc，別等口渴了才喝水，網友覺得「不管什麼茶，還是喝白開水最好啦」、「沒辦法水份都靠無糖茶吧，感覺還是不太健康」。

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No.7 熬夜、睡眠不足

熬夜通常伴隨著不規律的作息時間和過度的壓力，這可能導致慢性疲勞、免疫力下降和代謝失調，進而影響腎臟的運作，秀傳紀念醫院中醫部邱伯恩醫師分享，熬夜不只會爆肝甚至更傷腎，腎臟主要負責代謝我們身體中的廢棄物，當熬夜時腎臟無法充分休息，容易造成過勞的問題；睡眠不足會影響血糖調控、激素混亂，同時也會讓血壓升高，破壞腎絲球，這些問題長期下來將增加腎臟的負擔，進而影響腎功能。

網友哀怨表示「工時長要怎麼早睡」、「都還沒下班是要怎麼早睡」、「不想面對隔天的生活，每天都超晚睡」、「每天加班是要怎麼早睡」、「我也想早睡啊！但老闆不肯放人」。

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No.6 憋尿

憋尿會憋出病來絕非開玩笑，相當多人忙起來整天可能只上兩、三次廁所，長期下來不僅可能會造成泌尿道感染，若細菌跑到膀胱還會造成膀胱發炎，王志仁醫師指出，長期憋尿的話容易造成膀胱功能失調，尿液堆積就容易滋生細菌，當細菌滋生較嚴重或是尿不出來，膀胱的壓力一旦變大，也可能造成尿液逆流往上到輸尿管甚至腎臟積尿，導致腎臟發炎的情形，王志仁醫師建議在正常情況下，每天排尿次數應為五至七次。



網友分享「真的不要憋尿啊，家人就是因為憋尿最後變成洗腎」，也有人害怕表示「感染到腎臟就準備住院了QAQ」、「憋尿會洗腎也太可怕了吧」。

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No.5 抽菸

談到抽菸一般人多會聯想到肺癌、口腔癌、肝癌等，不少人誤以為與腎臟病毫無相關，根據美國CDC研究資料指出，菸品與7大死因相關，包含腫瘤、糖尿病、心血管系統疾病、呼吸系統疾病、消化系統疾病、腎臟疾病、意外傷害，並增加至少14種癌症的風險。



亞大醫院腎臟科醫師林軒任曾分享，吸菸者罹患腎臟疾病的風險大約是非吸菸者的2至3倍，即便抽電子菸也一樣，並表示吸菸容易造成血管的傷害，使腎臟血管的血流變少，而香菸中含有一些重金屬物質，長期下來會累積在腎臟，進而對腎臟產生傷害。抽菸帶來的影響是全身性的，網友驚覺「以前真的不曉得抽菸還傷腎」、「抽菸絕對是百害無一利啦，還會讓別人吸二手菸」。

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No.4 愛吃高油炸食物

當壓力大的時候，是不是常常想來份香酥多汁的炸雞排或是酥脆好吃的炸薯條紓壓一下？這些高油炸的食物貌似帶來心靈上解放，卻因伴隨過高的脂肪和熱量，另外許多炸物下鍋前多會先進行醃製，起鍋後又加上調味料，吃多容易造成體脂肪增加，無形中帶給身體過多的負擔。



腎臟權威洪永祥醫師曾以炸雞排舉例，其不僅讓人發胖，若油品沒有按時更換，回鍋油含有相當多的重金屬及致癌物，吃多容易傷肝、傷腎、傷血管，是提升致癌率的高風險食物。網友分享「有學姊以吃雞排當正餐，天天吃，大四那年居然罹癌，炸物真的要少吃」、「大家還是克制點好，沒事就沒事，有事就慘了」。

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No.3 口味重鹹

外食族對於食物的口味偏好經常趨向鹹味或醬汁濃郁的餐點，但一個不小心就攝取過多鹽分，營養師高敏敏曾分享吃太鹹容易造成水腫、腎臟病、心血管、高血壓等疾病；根據衛福部的建議，成人每日鈉總攝取量應低於2400毫克，換算下來相當於6公克的食鹽，光是一碗鍋燒意麵或是鐵板烏龍麵，鈉含量就飆破2000毫克，相當驚人，網友紛紛表示「怕爆OAO！我以後真的要少吃了」、「又不想面對了」、「鐵板烏龍麵吼架餒」。



對於外食族衛福部建議，可以要求店家以少鹽方式烹調食物，像是少放肉燥或是醬油膏的方式減少鈉的攝取；對於愛喝湯的人，則要避免口味過鹹或過鮮甜的湯，避免不知不覺喝下過量的鹽、味精或是其他含鈉的鮮味調味料。

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No.2 愛吃加工食品

談及加工食品，人們通常會聯想到泡麵、罐頭、火鍋料、醃漬品和微波食品等，這些因為方便、美味和價格低廉而受歡迎的食品，通常伴隨著高糖、高鹽及多種食品添加物，包含甜味劑、食用色素、防腐劑、抗氧化劑等，吃多了常會造成腎臟負擔。

值得一提的是，近幾年食品添加物「磷酸鹽」被廣泛討論，根據SGS安心資訊平台顯示，磷酸鹽具有食品保水、品質改良、結著劑、調整pH值等功用，常用在組合肉或絞肉製品，消基會建議過度攝取加工食品可能對腎臟造成負擔，導致骨質疏鬆等問題，長期下來可能引發心血管疾病，網友表示，「食品添加劑太可怕了」、「好吃的東西都不健康」。

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No.1 愛吃甜食、喝含糖飲料

吃甜食及喝含糖飲料已經成為許多人紓壓方式，不僅容易引發肥胖、糖尿病、胃食道逆流等問題，過量還容易傷害腎臟。奇美醫療財團法人奇美醫院營養科組長賴春宏指出，長期攝取甜食及含糖飲料會使身體處於高血糖狀態，久而久之造成腎絲球持續受損，進而導致腎臟病。

洪永祥醫師也曾表示，過去講到傷腎會先聯想到吃太鹹，但現在最傷腎的飲食卻是吃太甜，並解釋目前臺灣有46%的洗腎患者，是因為糖尿病的併發症，導致腎功能受損，顯示兩者密不可分的關聯性。網友驚訝表示「每天喝早餐店紅茶和奶茶怎麼辦」、「在公司幾乎每天都有人在訂飲料真的很嚇人」、「現代人都喜歡吃甜，手搖杯不離手的」。





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月29日至2024年01月28日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『傷腎行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。