高溫上看30度 下周鋒面+冷氣團接力 吳德榮：除夕濕冷

中央氣象署發布濃霧特報。今天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前桃園已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨桃園有濃霧。平地最低氣溫約在16、17度。

今天東北風減弱，吳德榮表示，北台灣雲量漸減，氣溫漸升，東半部偶有局部短暫雨，其他各地晴朗穩定；北部16至25度，中部16至28度，南部17至30度，東部16至28度。

明天各地晴朗穩定，氣溫續升，吳德榮表示，溫暖如春，早晚涼，東半部偶有局部短暫雨。今、明西半部及金馬易起霧。

吳德榮表示，下周一鋒面快速掠過，中部以北為短暫雨後多雲，北台灣氣溫降、略轉冷，其他各地氣溫稍降。下周二各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；各地氣溫略升。

下周迎春節連假，吳德榮說，下周三鋒面逐漸接近、傍晚抵達，下周四降雨範圍擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率，下周五除夕仍有雨，降雨稍減少；下周三傍晚起冷空氣逐日南下，愈接近除夕夜愈濕冷。冷空氣以達大陸冷氣團的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10、11度左右。