過年吃大餐訣竅！「餐前喝豆漿」補充優質蛋白質、年後輕鬆負擔少

7天年假當然要和親朋好友盡情歡聚，聚餐時邊吃邊抬槓，加上追劇耍廢吃零食，飲食不忌口，當心開工後負擔太重，過年期間，如何大啖美食同時保持有型、少負擔？其實只要「餐前」多做這件事，就能減少身體負擔感。

過年期間大啖美食，餐前喝高纖豆漿有助保持有型，減少負擔。 圖／Gooday studio攝影、shutterstock

過年期間大啖美食，餐前喝高纖豆漿有助保持有型，減少負擔。 圖／Gooday studio攝影

醫師&營養師：過年輕鬆hold住有型狀態「1關鍵」

家醫科醫師蕭捷健建議民眾在過年期間，除了掌握少吃澱粉、多吃蔬菜及蛋白質的原則，「餐前」來杯有營養價值的豆漿，更是hold住有型狀態的關鍵！豆漿本身含有優質蛋白質，能幫助肌肉生長，選用低糖或無糖高纖豆漿，裡面的膳食纖維能夠增加飽足感，並促進腸道蠕動、有感順暢。「蛋白質是肌肉的好朋友，但說到維持飽足感甚至幫助維持消化道機能，還是非膳食纖維不可，現代人很注重蛋白質的攝取，但是往往都忘了膳食纖維的重要性。」

高纖豆漿含有優質蛋白質和膳食纖維，能幫助肌肉生長並促進腸道蠕動。 圖／Gooday studio攝影

趙函穎營養師也表示，過年免不了通車返鄉或是走春拜年，或是熬夜打麻將摸幾圈，消耗體力的同時又有高油高醣的年菜誘惑，不知不覺就吃過量了！而餐前喝高纖豆漿有很多好處：黃豆提供優質的蛋白質營養，比起紅肉來說，豆漿不含膽固醇的特性，可以給大家好體力又較沒有負擔。而高纖豆漿裡面的膳食纖維，則可提供長時間的飽足感，在吃大餐前先喝一杯高纖豆漿，可以減少過量攝取高熱量食物的風險，吃美食也不會那麼有壓力。

過年蔬菜吃得少，一瓶高纖豆漿能補充8g膳食纖維

年菜通常講究澎湃和精緻，過年外食聚餐時，蛋白質和膳食纖維就像大海撈針一樣難找，蕭捷健醫師認為，這時最方便的選擇，就是超商就能買到的「統一陽光高纖豆漿」，不僅能補充蛋白質，而且一瓶高纖豆漿就有8g膳食纖維。「統一陽光高纖豆漿每盒含有13.6克蛋白質，相當於近兩顆雞蛋；8克纖維質，相當於兩個拳頭的蔬菜。」

過年蔬菜吃得少，統一陽光高纖豆漿一瓶有8g膳食纖維，幫助腸道蠕動。 圖／Gooday studio攝影

趙函穎營養師則建議過年要煮火鍋的朋友，可以用統一陽光無加糖高纖豆漿當湯底，豆漿內的膳食纖維是平衡肉類非常好的選擇。若下午想吃甜點、或是來杯手搖飲，不妨用無糖或低糖高纖豆漿來取代。此外，別忘了保持充足的水分攝取和適當的運動，幫助身體代謝。

醫師私房年假7天飲食行程參考

常有門診學員詢問過年究竟要怎麼吃，才能享受美食又不擔心囤積？蕭捷健醫師提供年假7天飲食行程建議：

1.享受三天「高碳日」：過年通常會從除夕吃到初二，這三天較難忌口，稱為「高碳日」，建議可以搭配快跑、重訓游泳、10分鐘高強度間歇運動 (HIIT)，幫助維持平衡。

2.執行兩天「低碳日」：初三、初四兩天則執行「低碳日」，盡量不要碰飯、麵、根莖類和水果，如果要運動的話，則選擇輕度運動。

3.預備收假、回歸日常：初五後恢復日常飲食，讓身體也準備好迎接開工。

要留意的是，無論高低碳日，都要兼顧蛋白質和纖維質的攝取，餐前補充統一陽光高纖豆漿，讓身體免於飢餓，才能跟著飲食計畫走，不容易破功。

過年執行幾天「低碳日」，搭配統一陽光高纖豆漿，甩掉負擔找回好狀態。 圖／Gooday studio攝影

親友相揪吃大餐前，記得先到超商買瓶統一陽光高纖豆漿，輕鬆調整飲食。 圖／Gooday studio攝影

農曆春節是一年當中最能好好放鬆休息的時刻，美食當前，不用隱忍，只要搭配醫師的建議聰明吃，就不必擔心狀態走樣、再也回不去了！親友相揪吃大餐前，記得先到超商買瓶統一陽光高纖豆漿，輕鬆調整飲食，讓你營養滿分不爆卡，年後亮麗出擊維持健康有型！