濃霧特報 下周三冷氣團襲台亂春節 後期冷空氣不排除更強

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園已出現能見度不足200公尺的現象。影響區域：桃園市、馬祖地區。

中央氣象署表示，今天東北季風會稍微增強，迎風面水氣增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴；由於冷空氣不強，對於低溫的影響不大，各地低溫仍在17到19度，不過北部及東北部高溫相較昨天下降不少，約20至23度，整天都較為偏涼，至於其他地區白天仍舒適溫暖，高溫還是可以來到25至30度。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風稍增強，迎風面擴散條件轉佳，中南部位於下風處，汙染物仍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天東北季風影響，北台灣天氣稍涼；降雨範圍減少，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日東北季風減弱回到偏南風的環境，北台灣氣溫明顯回升，白天再度變得舒適溫暖；降雨剩東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一預計會有道結構良好的鋒面通過，天氣會有較明顯的轉變，北部及東半部降雨機率提高，尤其上半天雨勢會比較大一些，至於其他地區是否受到影響，目前不確定性仍大，留意後續的最新天氣預報；鋒面通過後風向再度轉為東北風，北台灣氣溫下降、天氣轉涼。

下周二冷空氣南下，北台灣氣溫持續下降；北部及東半部降雨減少，其他地區為多雲到晴。

下周三、下周四冷空氣持續增強，強度來到大陸冷氣團等級，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降；華南雲雨區東移，北部及東北部降雨再度增多，其他地區降雨機率也會提高。

明天至下周一西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返多留意。

下周五除夕至下周六初一大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；下周五華南雲雨區影響，北部及東北部地區有短暫雨，中部、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；下周六、11日初二北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；後期冷空氣強度不排除更強，氣象署將密切觀察。