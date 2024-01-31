2千萬得主是你？柴犬助攻刮刮樂嚕出百萬大獎 這些動物都是大獎吉兆

台彩2000萬超級紅包頭獎2000萬元得主還在醞釀中，但百萬獎項陸續被刮出，台彩表示，狗來富、龍呈祥、蝴蝶繞舞，中大獎前各有吉兆，不妨多多留意。這次刮出百萬獎金的幸運中獎人，有店狗小柴嚕嚕助威嚕到現金100萬元，也有夢到群龍現身在賣出百萬獎金刮刮樂的店家，台彩今天公開中獎人故事。

在新北市中和區希旺彩券行刮出100萬獎金的是一名年輕常客，根據彩券行王小姐表示，這位幸運兒經常下班後到店內玩刮刮樂，因為他跟老婆的結婚紀念日是9號，雖然早已認定是自己的幸運號碼，加上曾經挑9號的刮刮樂中了五千元，但這次要購買春節限定的「2000萬超級紅包」時，卻猶豫是否要挑9號，就在猶豫不決之際，店狗柴犬嚕嚕突然向這位幸運兒接連「旺」了9聲，他感覺嚕嚕是在給「提示」，果不其然真的幸運刮中100萬元的獎金，開心直呼「都是柴犬嚕嚕帶來的靈感」，真的是嚕（台語「刮」諧音）到大獎。

另外一位1百萬獎金是幸運兒是在台北市信義區金正發彩券行買的刮刮樂，店家表示，年約30歲的男姓上班族，偶爾會來彩券行買彩券，當天購買整本「2000萬超級紅包」，刮到一半就發現中了100萬元，在場所有人都為他感到高興，隔天還買鞭炮和飲料回來感謝店家，這位幸運的上班族表示要拿這筆獎金跟朋友一起出國旅遊開心一下。

代理人林小姐表示前一天才看到一隻蝴蝶飛進店裡停滯半天不走，當下就有客人幸運刮中10萬元，沒想到隔天更刮出100萬元的大獎。

還有一位1百萬元得主是在彰化縣伸港鄉旺你發彩券行購買的2000萬超級紅包刮刮樂，據店家表示，這位幸運兒在刮中大獎的前一天夢到群龍在他們店裡盤旋，心裡直覺這家店應該會旺，於是決定去購買2000元的刮刮樂，完全沒有特別挑選號碼就刮出百萬獎金。

店家透露，前幾天才去中和烘爐地土地公拜拜，求店內可以開出大獎，沒想到幾天後就刮出大獎，決定捐8萬元回去給土地公還願，讓店裡面的業績可以一直發發發。

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