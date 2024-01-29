回響／三接漂沙 環境部允現勘

台灣生態學會理事蔡嘉陽，搭機意外發現三接工程漂沙嚴重，藻礁岌岌可危，但中油表示三接施工前即存在，屬於自然現象，與工程無關。蔡嘉陽表示，該照片已打臉先前中油「不會淤沙」的說法；時代力量立委陳椒華則認為，中油每月應空拍進行長期監測，證明是否衝擊當地生態。

環境部環管署長顏旭明表示，會邀請相關專業的專家學者現勘，邀請名單還未確定，待專家學者現勘討論後，會公開結果讓關心此事的人了解。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，錯誤的政策就該即時修正，就算需再耗費時間，也不希望造成生態環境不可逆的傷害；陳椒華表示，中油應向太空遙測中心調閱歷史衛星照片，以證明先前有同樣情況，她憂心突堤效應加劇，整個藻礁都會被覆蓋，柴山多杯孔珊瑚等保育類物種都會死亡，另建議中油每月拍攝空拍照以建立長期監測資料。

陳椒華指出，三接當初沒有做具體調查就草率提出外推建議，如今證明草率通過環評導致三接工程對環境造成影響，四接也是同樣情況，台電沒有做好調查就草率提出東移方案，建議新任環委能重開範疇界定會議，討論哪些須重新調查，調查完畢再審查，不要讓四接再犯同樣的錯誤。