大型三溫暖？明後天北部下探10度 下周逐漸回暖高溫直逼夏天

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聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署表示，明後天各地仍偏冷，周六北台灣僅14、15度，局部地區更可能達10度以下。本報資料照片
中央氣象署表示，明後天各地仍偏冷，周六北台灣僅14、15度，局部地區更可能達10度以下。本報資料照片

中央氣象署表示，明後天各地仍偏冷，周六北台灣僅14、15度，局部地區更可能達10度以下，周日可能再降1、2度，日夜溫差大，迎風面北部及東半部可能有局部雨勢；明晚至後天清晨中部以北3000公尺以上山區更有降雪機會。下周一起逐日回暖，周四、周五中南部更有機會來到30度。

氣象署預報員葉致均指出，今晚到周日還是吹東北風，迎風面雲量多有局部降雨，中南部晴到多雲，周六晚上到周日清晨受華南水氣影響，北部地區及中南部山區有零星雨勢，周日迎風面北部、東半部及山區也有雨。 下周一起吹東風、東南風，仍為北海岸、東半部有局部短暫雨。

葉致均表示，明後天各地仍偏冷，周六北台灣僅14、15度，局部地區更可能達10度以下，花東地區約19至23度，中南部20至25度；周日冷高壓南下，北部及東半部轉涼，可能再降1、2度，西半部及東北部約11至13度，花東地區約15、16度，中南部日夜溫差大。

他指出，下周一起逐日回暖1、2度，各地高溫都可回升至20度以上，低溫約15至17度，下周四、周五北部及東半部約24至26度，中南部可達26至30度，仍要留意日夜溫差。另外， 明天晚間至後天清晨受華南水氣影響，中部以北3000公尺以上山區有降雪機會。

另外，他也說，後期因轉東南風，下周二中南部夜晚及清晨、馬祖整天有局部霧跟低雲，提醒民眾留意。

降雪 氣象署 馬祖

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