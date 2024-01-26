優人物／翁祖模的建築x翁倩玉的版畫聯展 永遠張開翅膀保護妹妹的翁家兄妹情

好像宮崎峻的電影，七歲的哥哥帶著六歲的妹妹走回家，妹妹突然蹲下身子：「哥哥，我肚子餓了，走不動了。」哥哥用僅有的零錢給妹妹買了點心，兄妹倆繼續牽手前行。

雖然妹妹後來成了巨星，不再要哥哥拉著往前走，但時隔逾一甲子，翁倩玉還是說：「我感謝哥哥，我是在哥哥的翅膀下長大的。」建築師翁祖模與明星翁倩玉首度聯展中，兩人作品各自獨立又互相呼應，正是這對兄妹愛的聯繫。

兄妹首度聯展

翁祖模與翁倩玉兄妹從小感情好。攝影／李政龍 台北新光三越A9館刻正展出「翁倩玉版畫Ｘ翁祖模建築藝境聯展」，許多人這才發現，旅日明星翁倩玉有個好厲害的建築師哥哥，台中高鐵站、最近成新地標的高雄海洋文化及流行音樂中心（高流），都是他與國際的建築師團隊合力打造的。

兄妹在各自領域成就多年，終於首次聯展，過去總因著這個那個原因錯失合作，75歲的翁祖模卻說「可能是最後一次展」，翁倩玉杏眼圓睜：「哥哥不要這樣說嘛，我們活到100歲好不好？」

會場裡，掛著翁倩玉50年來的70幅版畫，平台上則有著翁祖模30年來的眾多建築模型。妹妹說，也是這一次才發現哥哥真的有好多精彩的作品，就是人太低調，連得獎也不跟家人報喜，還是嫂嫂看到新聞上的人名，疑惑地打給她問：「這是不是妳哥？妳知道他得獎嗎？」

所以翁倩玉說：「哥哥太低調，沒有人知道那個有名的高雄流行音樂中心是他做，所以一定要藉這個機會來介紹哥哥的作品。」

被妹妹埋怨太低調，翁祖模說，翁家人很重視人文，像父親翁炳榮為妹妹寫的<祈禱>，兄妹倆都受到影響，妹妹一直很熱誠在做公益，自己就是比較「害羞」一點，只是把人文表現在其他方面。

翁祖模是業內知名建築師。攝影／李政龍

翁祖模說：「Judy（翁倩玉）的東西是3D轉2D，我正好相反，是平面畫2D後再轉成3D，所以我一直覺得要合作展很難，是那麼不一樣的東西。」

但是後來找到一個共同點，就是人文、氣候、自然三者的組合，在他的建築裡，在她的版畫裡，這三者貫通了，翁祖模說：「兄妹嘛，一定是自然就有的，不必靠文字，用感情來溝通就可以了。」

台中高鐵站。圖／翁建築師事務所提供

小兄妹的日本童年

翁家兄妹生於台灣，童年因父親工作之故移居日本，翁倩玉從小進演藝圈，是歌手、演員，是少數曾登上日本《NHK紅白歌合戰》節目與奪下日本唱片大獎最大獎的華裔歌手，一曲〈祈禱〉紅遍華人區，多年來在版畫方面有所成。

翁祖模則是赴美在伊利諾大學讀建築，在美執業20年後回台創大業設計翁祖模建築師事務所，參與多項地標型建築。但在妹妹眼裡，哥哥就是低調，「以前家裡有客人來，我穿舞裙跳芭蕾，哥哥就在後面做燈光師，他比較喜歡在幕後」。

童年印象裡，翁倩玉總是跟在哥哥屁股後面，他喜歡車，她就喜歡車，他帶著她玩男孩玩的事，他放風箏，她就負責抓著風箏往前跑，跑到哥哥說「放」才鬆手。

這無憂無慮的童年是在日本。翁祖模回憶，最初是住了兩年的美軍基地，因母親不會英文，才搬到日本社區裡，但兄妹倆拿著台灣護照進不了日本學校，所以進中華學校一段時間，後來又到美國學校，這也造就兩人多國語言能力。

高雄流行音樂中心已成新地標。圖／翁建築師事務所提供

翁倩玉就記得，當爸媽發現小兄妹都在講日語，擔心回台無法和阿公、阿嬤溝通，就規定「說台灣話有東西吃」，果然有獎勵有進步。可是她和哥哥去上美國人家教時適應不良，還鬧過笑話，老師打開飯鍋，紅色的飯好香，老師說「I will show you」，她聽成日文「醬油」，不想因此讓嚴肅的老師露出笑容，小兄妹不再怕了，英文也突飛猛進。

小學四年級，翁倩玉和哥哥進美國學校，可是那時她已經是藝人了，加之用非母語學習很困難，被老師念了一句「進我們學校要讀好一點才行」，傷心地哭了，是哥哥一句：「Judy，我來教妳。」這讓翁倩玉再次感歎：「我又是躲在哥哥的翅膀下。」

還有那一次，媽媽忘記放學來接，哥哥決定帶妹妹回家，那段路，開車要20分鐘，偏兩人口袋裡湊不出足夠的車錢。兩個小人兒手牽手慢慢走，中途還給妹妹買了炸馬鈴薯添力氣，這才花了六個小時走回家。

翁倩玉回憶，當時警察、鄰居圍在家門口，爸媽飛奔出來抱緊兩兄妹，大人眼睛都紅了，可是她好好的：「我不怕，我哥哥在，哥哥會帶我回家。」

翁倩玉在舞台上演出。攝影師©SHOJI MOROZUMI

當妹妹成明星後

畢竟是只大一歲的少年，有那麼一度不是很開心。那是妹妹當明星後。

翁倩玉是8歲時跟著跳芭蕾的朋友去參加一個兒童劇團，想著有機會見到明星，不料她會多國語言，又長得乖巧漂亮，就免試入選了，11歲演了美日合拍的電影《大津波》，正式踏進演藝圈。

一開始，爸爸不同意，媽媽覺得試試無妨，哥哥呢？「我，一方面很羨慕，一方面很恨，一方面又愛，所以情緒很複雜。」翁祖模說，羨慕是因為父母把精力都放在妹妹身上，雖然妹妹急忙說：「哥哥優秀，爸媽就不擔心他，擔心我啊。」他還是覺得：「她太有名了，我沒有名嘛，還是有壓力。」

「有一段時間，我不講我妹妹是誰。」翁祖模說，即使同姓「翁」引人聯想，他也不承認：「年輕的時候是這樣啦，後來想說避也避不了，何況我們還是長得很像。」

翁倩玉對繪畫有莫大的熱情，熱情在，就會一直畫下去。攝影／李政龍

當時年紀小的翁倩玉不懂這些，只記得有一次媽媽陪著她自外工作回家，看到哥哥自己煮了一人份的晚餐在吃：「我掉眼淚，一直說『I am sorry』哥哥，我把媽媽帶在我身邊，所以哥哥跟媽媽的時間這麼少。」

她說，那時便暗暗決定長大後一定要盡量幫哥哥，「我也沒想到他不提我的名字，不說是翁倩玉的哥哥，所以沒有辦法幫他。但最近還可以啦，他已經想開了一點點」。

想開，翁祖模說，除了血源上就是妹妹外，「我看到她的努力，她在工作上的努力，還有凝聚整個家庭的努力」。

還有一個契機是，他16歲時曾被一位導演相中，所以跟去攝影棚觀摩，發現翁倩玉要不斷練習、表演、NG、重來，他突然明白了：「我知道我沒辦法，我不喜歡同一件事做兩次。那一次我才發現妹妹真的很努力，我是在那個時候才能認同她，所以慢慢地，我有我的路可以走，她有她的路可以走。」

翁倩玉作品「春窗」。圖／HEEMORY提供

兄妹各有精彩

兄妹各有各的路，一個建築、一個藝術，而不同的路在這場聯展中匯集。

翁倩玉展出學習版畫多年的作品，以日本建築庭園為主，黑白色系裡有一點綠一抹紅，大器沈穩，都是這大明星戴著手套一刀刀刻在木板上做出來的。

她從小就喜愛美術，只是先去當了藝人，25歲那年參觀版畫家井上勝江展覽，「黑背景，白的花，我卻一眼就感受到花的紅色，那是從我的回憶裡拉出來的，這幅畫真的有力量」。井上勝江師承名版畫家棟方志功，一脈相承的黑白色。

她去找井上拜師，因為藝人身分被拒絕，翁倩玉回家拿了哥哥做模型剩下的木板，自己畫了茶花就開始刻，不懂技巧、也沒有正確的道具，就憑著直覺做出一幅版畫，拿去給井上看，老師看著透出這女孩毅力的刻痕，收了弟子。

翁倩玉作品「紅樓依綠」，獲日展特獎。圖／HEEMORY提供

翁倩玉最初作品也都是黑白，學習如何讓黑白發揮最大力量，八年後，她嘗試加一點顏色，幫助觀眾從回憶拉出想像。她說：「我一直希望我畫出來的環境是一種美好時光，喝杯茶、吃塊糖、看本書。我希望能讓大家欣賞到這種爽快、安定、平安。」

迄今，她說：「我畫每一幅都是會心跳，手畫出我所想的線條時，我聽得到自己的心臟在跳，滿身是汗，但我很興奮。這次展出的每一幅都有那種回憶。」

其中，〈紅樓依綠〉獲日本最高榮譽的日展獎。翁倩玉說，朋友知道她總在找漂亮的日本建築，介紹她去名古屋這家漂亮的老飯店，她一到門口就被迷住了，埋頭寫生、拍照、找角度，「這畫面就跳進我的心，紅色真是漂亮，松樹的綠真是漂亮」。

展覽中還有和服，那是請京都工匠將翁倩玉的版畫以蠟染技術製成，雖然和服中段要繫腰帶，其實看不到花樣，她還是加上畫作，整體也變成一件藝術品。

而哥哥翁祖模本以為建築簡單，不像演藝要表達感情，所以向來追求簡化的他進到建築，「沒想到有清楚的法令、清楚的規定、清楚的力學，所有都清楚了，加總起來就不清楚了」。話說如此，30多年來作品遍及台灣。

最搶眼的是與西班牙團隊合作的高雄新地標「高流」，白色主體的音浪塔以海浪喻意澎湃的樂音，還有鯨魚堤岸、珊瑚礁群和海豚步道各有代表意象，充份反應高雄的海洋文化城市性格。此案耗時12年，配合政府預算作業及時間變化做了兩次設計圖，翁祖模說：「它是無形中變成地標，而不是我們要做成地標。」

翁倩玉15歲時的全家福。圖／HEEMORY提供

每個案子是從人文出發，會設定題目，例如耗時十年、多國參與的台中烏日高鐵站，他想的是：「台灣風格在哪裡？我們要怎麼去創造台灣的高鐵站？」不是藝術性建築物，所以要滿足其功能性，翁祖模希望達成兩點：一是台灣人的隨興，不要處處標示，沒有標示就是最好的標示；第二是月台沒有柱子限制人的行動。

不過翁祖模最喜歡的其實是一個小案子─台大的玻璃館「電機資訊館」，理由是「人文可以對話的地方」，拱門內有一個大球，球就是禮堂位置，建築中有舒服的開放空間，樓上樓下的學生可以直接對話，「我認為這個建築表達了翁建築師事務所的核心理念」。

為哥哥驕傲，翁倩玉說：「建築界的人都認識他，我希望大家不只是看有名建築物，也要知道是誰設計的。」她在台南辦展時，帶著日本友人從台北搭高鐵南下，經過台中，特別下車介紹、拍照，「這是我哥哥做的」。

翁倩玉：受哥哥的影響很多

翁倩玉說：「看了哥哥的作品之後才知道我受他的影響。人、風、大自然、地球是他最重要的理念，所以我的作品都有綠，我希望大家能感受風、太陽的熱，那都是從哥哥那裡吸收進來的。」

對此，翁祖模說，在美國學建築時，當時的現代化建築物都是玻璃帷幕，回台後他的觀念才有所改變，第一是遇到雷雨，只有騎樓能救他；第二是台灣不冷，不需要在溫差大時隔絕自然，於是他逐漸形成與自然共存的設計理念，但他強調：「妹妹的藝術不是受我的影響，她是天份。」

雖然翁倩玉很多版畫都跟建築有關，翁祖模看到的不是作品本身，而是過程，從2D黑白兩個顏色，變成有立體感和透視感，最後是有顏色、透視、深度的成熟作品，「最重要的是，畫是唯一可以讓畫跟作者對談，Judy在畫的時候也是在跟畫對談，所以可以經由她的畫感受到當時Judy在想什麼」。

而他正好相反，他的建築重視文化和人文，所以對話的對象比較多，包括材料如何、空間怎麼使用等等，在作者與作品之間，還有很多元素。

但妹妹看得懂。翁倩玉說：「哥哥低調，但是裡面很深，看他的建築物就能感覺到對人的愛，人要如何才會高興、才能自由地生活。」她將這些吸收到創作中，所以她的版畫中，建築物裡一定要有水，大至水池、小至茶水，不然，那建築物只是一個盒子。

「我看哥哥的作品，有氣在走，這給了我很多影響。」翁倩玉形容，因此她在作畫時，眼睛一閉，彷彿有人走上樓去打坐，流水給建築物帶來生機，「這是從哥哥那學來的，有人在動，有水在動」。

一起活到100歲

一對寶貝兒女展覽，高齡97的翁媽媽坐著輪椅也來看了，看到女兒的畫也在、兒子的建築模型也在，全程眼睛亮著、開心笑著。翁祖模說：「我們希望這是給媽媽的禮物。」

還有沒有下一次的聯展不好說，但兩人還會在各自的領域進步。翁倩玉說，唱歌，肌肉可能退步，〈愛的迷戀〉那些歌可能唱不了了，可她可以唱爵士，還要繼續演戲，100歲也可以演老太婆，

對於版畫，她說：「我的內心沒什麼改變，這個熱情在，我就會繼續畫。」就像當年要一邊工作、一邊畫畫，〈愛的迷戀〉賣了200萬張，忙到每天只能睡四小時，沒時間畫，可是她看到漂亮的房子、美麗的花，會心跳，一旦能調整時間，她就回到版畫邊。以前如此，未來還是聽熱情的指引。

翁祖模總說要退休，可是手上的案子沒停，只偶爾偷點閒手做真空管擴大機，做了送妹妹，讓妹妹得意地到處秀「我哥哥做給我的」。

這個哥哥一直疼惜著妹妹，所以翁倩玉在訪談中第四次說：「我真的在他的翅膀底下長大。沒有哥哥，就沒有今天的我。」她轉頭，像六歲時走不動蹲在路邊那樣跟哥哥撒嬌：「哥哥，請你活到一百歲，我不能沒有哥哥。」