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長榮機師不排除春節罷工 王國材喊話：更理性對話

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，距離春節還有段時間，長榮資方釋出善意，會以不讓罷工發生為目標。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，距離春節還有段時間，長榮資方釋出善意，會以不讓罷工發生為目標。記者周湘芸／攝影

長榮航空機師指控長榮航空拒絕合理調薪、調整外站津貼，違法聘雇外籍機師，發起罷工投票，桃園市機師職業工會昨稱「投票踴躍」，預期將取得合法罷工權，最快在春節期間發動。交通部長王國材今出席民航局慶受訪表示，距離春節還有段時間，長榮資方有釋出善意，希望有更理性對話。

長榮機師發起罷工投票，預計22日公布投票結果。桃園市機師職業工會昨表示，投票踴躍，預期無意外將取得合法罷工權，最快不排除在春節期間發動，並在正式罷工行動24小時前預告。

王國材今指出，已請民航局跟長榮協調，他也致電給長榮航空董事長，這次主要是薪資跟外籍機師問題，長榮航空提出6個月年終、調薪等條件，這部分公司先去談，交通部隨時會掌握狀況。機師工會預計22日進行開票，今年春節是2月8日，中間還有時間，請勞資本於民眾權益跟照顧員工的想法溝通。

被問到若發生罷工，交通部是否有調度措施？他表示，會盡量避免發生罷工，現在離2月8日還言之過早，過去若有罷工行動也會提前宣布，機師工會過去比較理性，還是相信他們，會以不讓罷工發生為重要目標。

至於罷工行動預計影響架次，王國材則說，機師工會還沒宣布是局部還是全面罷工，22日投票結果會出來，這段時間都在跟時間賽跑，會請資方跟他們持續協商，民航局工作小組也會持續達成共識。

另外，針對機師工會稱勞資雙方都還沒協商，王國材表示，勞資協商已經是社會普遍現象，必須面對，長榮資方也釋出善意，希望有更理性對話，互相討論比較重要。

罷工 機師 長榮

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