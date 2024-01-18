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素食餐後續傳公告組員特別餐不得挪用 華航：沒有回應

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中華航空示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片
中華航空示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片

華航空素食餐爆爭議，有旅客埋怨事先預訂卻沒拿到餐，只能看著其他乘客享用，質疑華航差別待遇。因昨日爭議，傳出華航內部發出「組員特別餐不得挪用」公告，禁止空服員把自己的餐給客人吃。對此，華航今天表示沒有回應。

有網友埋怨華航一架台北飛北京航班，有名旅客事先預訂素食餐，上機才發現都沒拿到，眼看別的乘客享用；同行台灣旅客認為差別待遇，決定上網發文。華航昨天表示，公司非常重視並在第一時間了解，遺憾造成誤會，對服務旅客絕無差別待遇。

華航昨天回應指出，該航班共有6位預訂特別餐的旅客，在機上皆依預選餐點提供旅客。此航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員依兩位旅客的需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，提供旅客能接受的餐點，盡力滿足旅客，並無差別待遇。

華航表示，經查兩位旅客在訂位系統確實未顯示預訂特別餐，女性旅客的旅行社在第一次訂位時有預訂特別餐，但因旅行社未在期限內完成開票，須重新訂位，旅行社第二次再訂位及完成開票，則未預訂特別餐，公司系統也顯示無特別餐，應是旅行社將第一次訂位的行程單提供旅客而造成誤會。

華航表示，因旅行社未成功預訂，座艙長特別詢問旅客可協助代訂回程特別餐，因旅客還未確認回程日期，座艙長提醒旅客再跟旅行社確認預訂，或可聯絡該公司確認。另位外籍男性旅客則係他航因航班異常臨時簽轉，他航未即時提供旅客特別餐資訊，該公司系統確實未顯示預訂特別餐。

華航強調，針對嬰幼兒或宗教飲食禁忌等特別餐需求，旅客須於班機起飛前24小時完成特別餐預訂，以利事先準備餐點上機。

華航 旅行社

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