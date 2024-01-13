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投票時間倒數！北部國道多路段塞爆 時速不到20公里

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天是總統及立委大選投票日，不少民眾上午才陸續返鄉投票，國道北部多處路段截至下午1點皆為壅塞，包括國5宜蘭-頭城北向路段、國1堤頂-下塔悠南向路段、國3環東-南港南向路段等路段皆為紫爆，時速不到20公里。記者張裕珍／攝影
今天是總統及立委大選投票日，不少民眾上午才陸續返鄉投票，國道北部多處路段截至下午1點皆為壅塞，包括國5宜蘭-頭城北向路段、國1堤頂-下塔悠南向路段、國3環東-南港南向路段等路段皆為紫爆，時速不到20公里。記者張裕珍／攝影

今天是總統及立委大選投票日，不少民眾上午才陸續返鄉投票，國道北部多處路段截至下午1點皆為壅塞，包括國5宜蘭-頭城北向路段、國1堤頂-下塔悠南向路段、國3環東-南港南向路段等路段皆為紫爆，時速不到20公里。

截至下午1點，國1桃園-林口北向路段時速僅25公里、國1機場系統-中壢轉接南向路段時速僅27公里、國1中壢轉接一-中壢轉接二南向路段時速僅17公里、國1三重-五股轉接道南向路段時速僅26公里、國1圓山-內湖北向路段時速僅36公里。

國3鶯歌系統-大溪南向路段、龍潭-大溪北向路段時速僅37公里、國3土城-中和北向路段時速僅26公里、國3環東-南港南向路段時速僅16公里、國5石碇-坪林交控南向路段時速僅25公里、國5頭城-坪林交控北向路段時速僅36公里、國5宜蘭-頭城北向路段時速僅19公里。

高公局表示，今天適逢投票日國道全線交通量約100至110百萬車公里，只比一般假日100百萬車公里多一點，公路警察因應大選也對交通疏導有所因應，今天上午也有數起事故影響車流。

國道北部多處路段壅塞。圖／取自高公局1968網站
國道北部多處路段壅塞。圖／取自高公局1968網站

投票 國道 大選

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