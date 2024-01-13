熟齡旅遊-熱門玩法篇／一站式服務免奔波 定點遊夯

熟齡旅遊不再把行程塞滿到處打卡，而期待留白與體驗，享受與伴侶家人的共處時光。許多人偏好「一站式服務」，一個定點就能解決旅行的多數需求，近年來受熟齡青睞的郵輪旅行即是。

被稱「郵輪一哥」的孫珣恒五十歲才開始郵輪旅行，六年玩下來，現在他不只自己玩，也會帶郵輪團。

孫珣恒和太太愛旅行，以往都是自由行，到每個城市拉著行李，動輒走上兩、三萬步，中年後他跟太太說：「不要再這樣玩了，我們已沒那個體力了。」坐了郵輪後發現新世界，立志和太太坐郵輪環遊世界，可分段完成、又不用拉行李奔波。

以前孫珣恒認為郵輪是有錢人的消遣，但現在已經是大眾化的旅行方式。「把它當成移動飯店的思考就對了。」飯店有一星到五星、房型有簡約到豪華，都可以依預算找到適合的房型。他舉例，從台灣出發的郵輪，若是是淡季又選最便宜的內艙房，四、五天的行程可能不到兩萬元，費用包吃包住包移動，效益非常高。

孫珣恒說，若時間和預算允許，他建議飛到國外搭乘，因為從台灣出發的船旅客多是台灣人，行程多是日本、南韓，從國外登船會有許多外國人，光是登船的氣氛就不同，郵輪停泊點也比較多元。

位於雲林斗六的「紅螞蟻生態世界」則是另一種一站式服務的旅遊形式。五百元入園費，可以看表演、有吃不完的食物，還有園區的植栽、自然生態、風景可以四處遊走。不少長輩跟著遊覽車來過一次後，發現這樣玩真是舒服，便帶著家人來，家庭旅行一家三代，甚至到五代，在這裡待上四小時，沒有趕行程壓力，尤其不用去餐廳匆匆忙忙吃一頓飯。

園區員工廖科宏說，他們最高齡的客人是一位一○五歲的爺爺。另外有一○三歲林璋阿公，還有一位一○二歲的李陳邊阿嬤，都是園區常客。去年一○三歲阿公還和他的兒子與孫子特地來園區過生日。