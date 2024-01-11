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名醫狂推這蔬菜「防6癌」 她連吃3個月胃痛、腎病全改善

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師表示，高麗菜營養成分豐富，還能預防六種癌症。本報資料照片
醫師表示，高麗菜營養成分豐富，還能預防六種癌症。本報資料照片

「超級蔬菜」高麗菜近期價格狂跌，許多消費者趁機撿便宜省錢。腎臟科醫師江守山指出，高麗菜效用多，有一名腎臟不好的女子接受調理方案，定期食用高麗菜，3個月後已經明顯改善腎功能與胃痛。

江守山於節目《健康好生活》表示，高麗菜的用途超乎想像，有一名30多歲的女子因為腎功能不全前來看診，結果發現可能是因為年輕時長期服用胃藥所致，停藥後腎功能明顯進步。後來患者接受調理方案，嘗試空腹吃蜂蜜，同時搭配兩天至少一次的高麗菜料理，經過3個月胃痛不再復發，追蹤至今腎臟功能也幾乎恢復了。

江守山指出，高麗菜對於器官的照護調理其實不下於藥物，在研究上的確對胃有很好的保護效果，有報告顯示高麗菜能夠保護心血管、預防骨鬆症、改善腸胃道問題、幫助消化，甚至調節血糖、抑制癌症、抗老化，還有減重的效果。他進一步說明，高麗菜富含多種營養素，包括蘿蔔硫素、吲哚、木樨草素、葉黃素、芹菜素、維生素Ａ、維生素Ｃ、維生素Ｋ、維生素Ｕ，可以預防食道癌、大腸癌、肝癌、肺癌、乳癌、攝護腺癌。

江守山提及，其他十字花科蔬菜，像是蘿蔔、白菜、花椰菜都很便宜，也富含許多營養素，他建議癌症患者每天至少食用半碗十字花科蔬菜，以預防癌症復發。

高麗菜 江守山 癌症

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