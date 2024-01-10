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「老人味」困擾長輩 3方法改善

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
預防老人味上身，應天天洗澡，更要勤擦乳液。圖／123RF
預防老人味上身，應天天洗澡，更要勤擦乳液。圖／123RF

不少長輩因「老人味」影響人際相處，中醫師指出，這類味道來源主要為皮膚和腸胃，若皮膚代謝有問題，會導致體表乾癢脫屑，尤其濕熱體質易引起汗腺堵塞產生「油耗味」；「胃火旺」則易引發腸胃問題，打嗝會出現異味、口乾、口苦、口臭等狀況。皮膚科醫師提醒，預防老人臭上身，應天天洗澡，但避免過於高溫，更要勤擦乳液。

方法1：吃滋陰、降火食物

最近氣溫變化大，一變冷就想吃點薑母鴨、燒酒雞、羊肉爐等進補，但體味卻可能在大補一頓後變濃。中醫師公會全聯會理事長詹永兆說，只要蛋白質攝取多，就可能出現這樣的情形，因為蛋白質會產生氨，容易出現口乾舌燥，手腳心熱等症狀，建議可以吃些滋陰、降火的食物，如黑白木耳等改善。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方指出，不論是皮膚或是胃腸問題引發的老人味，都可視為體內火旺，若補了動物性食材，可能會出現喉嚨緊縮、長痘、出油等症狀，人也會覺得煩躁，加上免疫力改變、體質出現偏性，容易外感，所以要讓身體流質「疏通」，不能太補，建議食用四神湯、貝母燉水梨、薑汁甘蔗等都是不錯的選擇。

方法2：吃中藥、藥浴、針灸

陳麒方表示，體味比較重的話，還是要就近尋求醫療院所協助，包括吃科學中藥、水藥等改善；有些比較敏感族群，可用薰洗、藥浴、薰蒸等替代；不適合藥物類的民眾，可能因為神經比較緊張，可用針灸放鬆，整個療程約2周至2個月可改善。

台安醫院皮膚科主任曾德朋指出，這些味道是汗和油脂的味道，多吃蔬果和喜歡重口味的人一定有差，一旦腸胃無法完整代謝，就會從口腔或毛孔、皮脂腺代謝出來，皮膚表面有5000多種菌種，皮脂腺分泌的油脂有時無味，一旦被身體表皮菌落代謝掉，就會有發酵的味道。

方法3：天天洗澡 勤擦乳液

有些長輩因為沒出門、沒流汗，就不會天天洗澡，身體易產生臭味，曾德朋建議，還是要每天清潔身體和頭部皮膚，但洗澡水溫不要太熱，約35至40℃即可，洗完澡要全身擦乳液，避免皮膚乾燥，也讓皮膚的保護屏障更健康、菌落更平衡，若無法天天洗澡，至少2天洗1次，沒有洗的那天可用擦澡方式。

對於有些長輩喜歡使用花露水，曾德朋說，這樣並沒有不好，但身體產生的味道可能因此變複雜。任何香精或香水，都不要直接噴在皮膚上，避免誘發過敏反應，建議可以灑在衣服上面。

味道 醫師 中醫

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