勞動部公布移工調查 營建製造業移工失聯困擾達34%

勞動部今日發布移工管理及運用調查統計結果。製造業及營建工程業移工加班工時年減10.5小時，而34%雇主有所雇移工「發生行蹤不明失聯情形」困擾。至於家庭看護工的休假問題，6成1外籍家庭看護工假日有放假，有放假者平均每月放假次數以「1次」占57.7%占最高，當外籍家庭看護工於假日休假，8成6雇主有替代照顧方案；3成8雇主願意申請政府推行之補助替代照顧方案。

為了解事業面及家庭面雇主對移工管理、運用及相關政策之看法與移工之工作概況，作為移工引進等政策參據，勞動部去年7月至8月辦理「移工管理及運用調查」，計回收有效樣本8562份，包括事業面（製造業及營建工程業）雇主4534份；家庭面(家庭看護工)雇主4028份。

調查指出，去年6月事業面移工總薪資平均3.2萬元(3萬2183元)，總工時192.4小時。受基本工資調整及加班工時減少影響，經常性薪資增1218元(+4.7%)，加班費減1571元(-28%)。總工時平均192.4小時，年減10.7小時，其中正常工時167.4小時，加班工時25小時，各年減0.2小時及10.5小時。

去年6月外籍家庭看護工總薪資平均約2.3萬元(2萬2638元)；每日工作約10小時。較前年6月增2105元(+10.3%)，其中經常性薪資1萬9920元，加班費2291元，分別年增1959元(+10.9%)及156元。雇主沒有規定外籍家庭看護工每日工作時間者占86.1%，惟不論雇主有無規定，每日實際工作時間平均皆約10小時。

事業面雇主在管理及運用移工時曾遭遇困擾者占44.6%，其困擾原因以「語言不通」占68.2%最高，其次為「發生行蹤不明失聯情形」占34%，「溝通困難(如配合度不高等)」占27.4%居第3。家庭面雇主僱用外籍家庭看護工曾遭遇困擾者占35.7%，困擾原因以「語言不通」占56.1%居首，其次為「愛滑手機、聊天」占38.7%、「溝通困難(如配合度不高等)」占26.8%、「工作態度或紀律不佳」占25.1%、「要求調整薪資」占23.4%。

調查指出，外籍家庭看護工每月假日有放假者占60.6%，有放假者平均每月放假次數以「1次」占57.7%較高，其次為「2-3次」占25.6%；都不放假者占39.4%，其原因以「外籍家庭看護工想賺取加班費」占86.2%最高，其次為「家中無替代照顧人力」占27.2%；外籍家庭看護工假日不放假，雇主有發給加班費占逾9成5。

家庭面雇主對於外籍家庭看護工於假日休假（每7日休息1日)，有其他替代照顧方案者占85.9%，最主要替代方案以「由家人照顧」占85%為主，「申請政府喘息或居家服務」占11.8%。

目前政府推行方案，針對雇主讓外籍家庭看護工於假日休假，提供本國替代照顧人力所需費用之部分補助，雇主願意申請者占37.8%，不願意申請者占39.1%，不確定者則占23.1%。

家庭面雇主於僱用外籍家庭看護工前，對於被看護者最主要採「由家人照顧」占84.5%，其他方式占比均低於1成；如果目前沒有僱用外籍家庭看護工，替代方案仍以「由家人照顧」最多，惟比率降為54.7%，其次為「老人福利機構、護理之家或住宿式服務類長照機構」占25.1%，「找照顧服務員」占14.3%居第3。