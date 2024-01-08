台中迴轉火鍋出包！豆皮配料「竄一堆活蟑螂」民眾當場嚇傻

這樣的火鍋店，有人敢去光顧嗎？一名網友指出，1月5日到台中三井outlet的一家迴轉火鍋吃飯，結果送上的豆皮配料盒中，有數隻蟑螂在裡頭，不少人直呼「太誇張」，很多人也納悶「上桌前服務人員都不用看嗎？」，引發熱議。

網友在臉書社團「爆料公社二社」發文指出，在1月5日的晚上大約18：40分到台中三井outlet一家迴轉火鍋吃飯，結果送來的豆皮盒子中有數隻蟑螂，讓他直呼「太噁心，豆皮配蟑螂」，更是自嘲「有著滿滿的蛋白質」。

鄭先生到店家加點豆皮時，看到盒子內有「一堆小蟑螂」當場嚇傻。圖／取自爆料公社二社

這個驚人的畫面馬上引起網友熱議，不少人直呼「太誇張」、「我要吐了」、「為什麼大半夜我要看到這個」、「這不查真的不行」，也有人認為服務生失職，「上桌前都沒在看嗎？」、「太扯了，出餐前都不檢查？」

根據「東森新聞」報導，台中的鄭先生當天和3位朋友一起用餐，加點豆皮時卻看到裡面有「一堆小蟑螂」當場傻眼，店家雖然有當場將桌上食材全換新，但還是覺得有陰影，因此將畫面PO網爆料，事後店家發聲明道歉，並表示7-8日暫停營業全面清消。

食安處也突襲稽查該店家，不但發現蟑螂的糞便，還有自助吧檯餐具不潔，廚餘桶沒有加蓋，冰箱食材疊放等衛生缺失，店家總部緊急發聲明道歉，表示會全面檢討疏失並消毒清潔。