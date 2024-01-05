影／台灣版冰雪奇緣！武陵農場-0.3度水晶捕夢網奇景

今晨台中市武陵農場出現零下0.3度低溫，水果藤蔓攀爬的網架凍成晶瑩剔透、一根一根冰柱就像水晶捕夢網，農場盛開的花卉也因低溫冰封成花卉冰塊，像極水晶花藝術品，農場一早宛如台灣版冰雪奇緣，搭配藍天陽光照耀，冰塊融化成滴滴水珠落下，超夢幻。

武陵農場表示，今天清晨農場出現負0.3度低溫，草地披上銀白晶霜大衣，冰霜形成柱狀結晶體，遠望像許多細小絨毛，水滴形狀如同可愛的水晶小刺蝟，陽光照射下晶瑩剔透，宛如北國風景。