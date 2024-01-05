影／台灣版冰雪奇緣！武陵農場-0.3度水晶捕夢網奇景
今晨台中市武陵農場出現零下0.3度低溫，水果藤蔓攀爬的網架凍成晶瑩剔透、一根一根冰柱就像水晶捕夢網，農場盛開的花卉也因低溫冰封成花卉冰塊，像極水晶花藝術品，農場一早宛如台灣版冰雪奇緣，搭配藍天陽光照耀，冰塊融化成滴滴水珠落下，超夢幻。
武陵農場表示，今天清晨農場出現負0.3度低溫，草地披上銀白晶霜大衣，冰霜形成柱狀結晶體，遠望像許多細小絨毛，水滴形狀如同可愛的水晶小刺蝟，陽光照射下晶瑩剔透，宛如北國風景。
農場的水果藤架區，因噴灌系統灑水作業，加上零下低溫形成網狀冰柱狀的「水晶捕夢網」，如同知名電影「冰雪奇緣」裡的夢幻城堡場景，員工走在草地上拍攝，腳下不斷傳出「卡茲、卡茲」清脆的碎冰聲。
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