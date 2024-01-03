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食在營養／當令胡蘿蔔 護眼睛、穩血糖、防三高
您也像小白兔愛吃胡蘿蔔嗎？現在是胡蘿蔔的盛產季節，胡蘿蔔的營養價值高，富含維生素A、B群等營養素，是護眼、預防三高的最佳蔬菜。
每年冬天十二月到翌年四月是胡蘿蔔產季。營養師劉怡里說，胡蘿蔔屬繖形科蔬菜，是維生素A含量第一的食物，富含β胡蘿蔔素、茄紅素，也是高鉀食材，鈣、鎂、磷、鐵、鋅等礦物質含量都高，膳食纖維豐富，具抗氧化作用，有護眼、護膚、增強免疫力等功效，更是穩定血糖、預防三高、防癌的好食材。
中醫觀點來看，胡蘿蔔是性平食物，雖沒有入藥，但胡蘿蔔含有豐富的維生素A，有「明目」食療作用，可改善夜盲症等眼睛疾病；胡蘿蔔也具有「消氣散食」作用，可促進腸胃蠕動，助消化、消除脹氣。
劉怡里提醒，胡蘿蔔雖然營養價值高，但不可吃過量，以免色素沉澱在皮膚上使肌膚變為暗黃。胡蘿蔔含有維生素A、β胡蘿蔔素，是脂溶性維生素，因此胡蘿蔔適合炒肉或與肉一起燉煮，營養成分才能被人體吸收。胡蘿蔔汁則可以加點堅果及柑橘類水果，去除很多人不愛的胡蘿蔔獨特味道。
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