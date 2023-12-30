橘世代-新住民長照／慢性病威脅 先克服看診無通譯

據統計，台灣新住民人口近五十九萬人，若加上廿一萬名外籍移工，共八十萬人口交織出台灣的照顧者新面貌。尤其在台長居十年以上者陸續來到中年，在異鄉的日常生活除了得面對照顧伴侶或雇主，同時可能因面臨長期慢性病威脅，必須先克服語言是健康絆腳石的困境。

台北榮總高齡醫學中心醫師陳亮宇觀察，大陸配偶因語言無障礙，也熟悉運用健保資源，多數以看三高等慢性病居多。外籍看護因來自越南、印尼、菲律賓等國家，語言通譯較為麻煩，若需要看診或休息，還牽涉到雇主是否關心，更需要台灣民眾付出關心。

WaCare健康促進App執行長潘人豪說，無論是新住民或外籍看護，都與台灣民眾已形同家人的關係。他因照顧中風母親的經驗，更體會到這位外籍類家人需要語言協助。也因此促使他利用ＡＩ，最近成功研發出「照護共筆」功能，透過OpenAI GPT，每日將照護雜記快速產出條理清晰的摘要，接著ＡＩ翻譯印尼文，讓外籍看護可以透過手機，與家人共筆、共享照護筆記，連醫護人員看了都驚呼科技為守護健康帶來的改變。

除了科技業者看見新住民、外籍看護的需要，這群新家人同時面對因心力耗損引起的疾病。目前各地醫學中心已普設新住民門診，提供通譯服務以及特約專線諮詢；聯合報健康事業部也推出「健康好夥伴衛教網」，將於年底上線，網站提供了中文對照多語系，包括印尼語跟越南語，且就近銜接醫療資源，幫助新住民、外籍移工能更快速改善健康問題。

健康好夥伴衛教網包含三大慢性病：糖尿病、心衰竭、腎臟病的症狀警覺、治療提醒、ＮＧ誤區等資訊。未來還將擴充其他疾病預防、照護措施。聯合報健康事業部表示，聯合報健康事業部與百靈佳殷格翰藥廠合力提升民眾健康識能，跨越語言障礙，共同落實聯合國永續發展目標（SDGs）第三項第八點中的全民健康覆蓋。