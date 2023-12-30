快訊

「曾墜機又喪妻」改當外送員故事造假？ 經查因案退役不是飛行員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

橘世代-新住民長照／新住民有身分證 也能享長照2.0服務

聯合報／ 本報訊
胡南西從菲律賓來台超過四十年，現在租了一間套房，覺得老後生活很沒有保障。記者邱德祥／攝影
胡南西從菲律賓來台超過四十年，現在租了一間套房，覺得老後生活很沒有保障。記者邱德祥／攝影

全台有五十九萬的新住民。這幾年，台灣新住民增加人數趨緩，但是變老的速度卻很快。在老年照顧的議題上，他們很快要從「照顧者」位移到「被照顧者」了。新住民的老後，有些特殊處境，也因為語言及文化，在長照資源的使用也不那麼理所當然。我們該如何因應？

衛福部回應

針對新住民逐漸面臨老化、配偶過世，失去經濟來源，進入獨老生活的困境，衛福部社家署表示，新住民若取得國民身分，視同社會的一員，呼籲有需要的新住民勇敢求助。

社家署副署長周道君表示，新住民若在台灣長久居住，取得中華民國身分證，雖然概念上仍被稱為新住民，但在法律上視同國民，享有與國人相同的福利服務。社家署提供長者低收、中低收入戶列冊關懷服務，不會因身分而有區分。尚未失能的長者，將透過民政系統，由村里長協助找出需要關懷的老人家，定期瞭解家中狀況；若隨疾病惡化，長者已經失能，則可使用長照2.0資源。

新住民與國人成長背景不同，文化、語言方面在接受老人服務時，可能需要特殊協助。周道君表示，社家署會在服務過程中，視情況媒合相關資源，例如在填寫文件等需使用文字時，可能需要幫助，進行個案關懷時，會依照個別需求提供協助。

周道君呼籲，新住民在台灣與民眾一起生活，取得國民身分，就是台灣社會的一員，鼓勵新住民若需要協助時，勇敢走出來，透過村里民政單位、社區中的民間組織等管道求助，政府知悉相關需求，將媒合資源盡力協助。

數位版看這裡

新住民的長照資源

胡南西和先生年輕時買的房子被家人賣掉了，她很焦慮，擔心老了無以為繼，輾轉預約到了法扶律師公益時段，但約時間當天，老闆不讓她請假，她只好又重新預約，每次預約都因為她口音很重，要講好久對方才聽得懂。

新住民和一般人有一樣的機會可使用社會資源，但使用起來卻不是那麼容易。原住民有文健站、客家人有伯公站，關於新住民的長照據點，該有什麼特殊性？數位版有更多的故事。

新住民 長照 家人

延伸閱讀

新住民、受暴婦「遭社救法排除」難自立 民團籲修法

柯文哲主張長照保險 衛福部：長照基金務實可行

影／蕭美琴赴南投親揭與草屯淵源 表哥竟是這號人物

甲級證照獎勵金5萬元！移民署鼓勵新住民考檢定 提高競爭力

相關新聞

年終自己賺！大樂透1億頭獎2注中獎均分 獎落2縣市

第4屆公益彩券最後一期大樂透頭獎1億元，由2位幸運兒平分！台彩29日晚間公布本期大樂透頭獎金額1億元，共開出2注，每注各...

元旦連假車潮今傍晚湧現 明國道9大重點壅塞路段一次看

明天起3天為元旦連續假期，高速公路局表示，西部國道路網今天傍晚車流逐漸增加，又逢下班車潮，國道雙北、桃園、新竹、台中及高...

元旦迎曙光機率出爐！連假首日迎東北季風 跨年北部涼冷留意零星雨

中央氣象署表示，今天各地雨勢趨緩，僅東半部有零星降雨，明天起再受東北季風影響，東半部及北部有雨，但跨年夜到元旦就會逐漸轉...

水垢、生鏽剋星！2023年討論度最高的5大神器揭曉 年終打掃事半功倍

2023年即將結束，許多人都不想面對年終大掃除，不少是因為缺乏有效的工作方法和指引，導致了工作效率的降低，同時增加了疲憊感。日本收納諮詢師...

東北風增強夾帶境外汙染物！中南部橘色提醒 跨年空品差

根據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署預報資料，中國北京到上海地區12月28日出現霾害現象，預計31日白天起東北季...

橘世代-新住民長照／新住民有身分證 也能享長照2.0服務

全台有五十九萬的新住民。這幾年，台灣新住民增加人數趨緩，但是變老的速度卻很快。在老年照顧的議題上，他們很快要從「照顧者」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。