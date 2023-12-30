橘世代-新住民長照／新住民有身分證 也能享長照2.0服務

全台有五十九萬的新住民。這幾年，台灣新住民增加人數趨緩，但是變老的速度卻很快。在老年照顧的議題上，他們很快要從「照顧者」位移到「被照顧者」了。新住民的老後，有些特殊處境，也因為語言及文化，在長照資源的使用也不那麼理所當然。我們該如何因應？

衛福部回應

針對新住民逐漸面臨老化、配偶過世，失去經濟來源，進入獨老生活的困境，衛福部社家署表示，新住民若取得國民身分，視同社會的一員，呼籲有需要的新住民勇敢求助。

社家署副署長周道君表示，新住民若在台灣長久居住，取得中華民國身分證，雖然概念上仍被稱為新住民，但在法律上視同國民，享有與國人相同的福利服務。社家署提供長者低收、中低收入戶列冊關懷服務，不會因身分而有區分。尚未失能的長者，將透過民政系統，由村里長協助找出需要關懷的老人家，定期瞭解家中狀況；若隨疾病惡化，長者已經失能，則可使用長照2.0資源。

新住民與國人成長背景不同，文化、語言方面在接受老人服務時，可能需要特殊協助。周道君表示，社家署會在服務過程中，視情況媒合相關資源，例如在填寫文件等需使用文字時，可能需要幫助，進行個案關懷時，會依照個別需求提供協助。

周道君呼籲，新住民在台灣與民眾一起生活，取得國民身分，就是台灣社會的一員，鼓勵新住民若需要協助時，勇敢走出來，透過村里民政單位、社區中的民間組織等管道求助，政府知悉相關需求，將媒合資源盡力協助。

數位版看這裡 新住民的長照資源

胡南西和先生年輕時買的房子被家人賣掉了，她很焦慮，擔心老了無以為繼，輾轉預約到了法扶律師公益時段，但約時間當天，老闆不讓她請假，她只好又重新預約，每次預約都因為她口音很重，要講好久對方才聽得懂。

新住民和一般人有一樣的機會可使用社會資源，但使用起來卻不是那麼容易。原住民有文健站、客家人有伯公站，關於新住民的長照據點，該有什麼特殊性？數位版有更多的故事。