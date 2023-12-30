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橘世代-新住民長照／老獨窮 新住民長照問題浮現

聯合報／ 記者張瀞文／綜合報導
李依宸（右五）創辦社團法人花蓮縣新住民人文發展交流協會，開辦培力課程，舉辦交流活動，也為新住民解決各種疑難雜症。圖／李依宸提供
李依宸（右五）創辦社團法人花蓮縣新住民人文發展交流協會，開辦培力課程，舉辦交流活動，也為新住民解決各種疑難雜症。圖／李依宸提供

卅年前，來自中國大陸的小玉（化名）嫁給比她大廿幾歲的榮民，先生過世後，小玉被先生前一段婚姻的子女趕出來，獨居在租屋套房中。她年輕時照顧年邁的先生、年老後去醫院當看護賺錢。前陣子一場大病無法工作，倚靠同樣來自中國大陸的姐妹輪流照顧。

憂心老後人生 失去經濟來源

胡南西則從菲律賓來台更久，超過四十年，廿三歲時和先生自由戀愛嫁到台灣，生了三個女兒，人生劇本看似幸福。去年先生重病進了住宿型長照機構，同時，夫妻兩人年輕時買的房子也被親人賣掉，她一毛錢都沒拿到。南西現在租了一間套房，在醫院擔任清潔工。不到六十五歲的她，身體雖然還健朗，但她不諳台灣法律，對於房子賣掉卻沒有拿到分文，覺得老後生活很沒有保障。

小玉和南西並非個案。內政部移民署一一二年十月資料顯示，台灣新住民近五十九萬人，根據「一○七年新住民生活需求調查報告」數據推算，目前新住民年齡大於五十歲者超過三成，近十九萬人，他們都面臨身體老化、思考退休的年紀，加上多數新住民因跨國婚姻來台，和配偶年齡相距甚大，在配偶過世後面臨失去經濟來源、獨居的議題。

「這幾年我們感受到，姐妹們也老了。」新住民林麗蟬目前是基隆市綜合發展處處長，近年看見邁入中老年的新住民開始要面對老化、退休等議題。雖然新住民權益視同國民，但多數新住民有信仰、飲食的文化差異，配偶過世後可能連家庭支持都斷裂，對台灣的法律、長照資源也相對陌生，「不是你告訴他有社區長照他就可以進得了。尤其大陸配偶在社區，每次選舉就會有人拿兩岸議題去刺激他。」林麗蟬舉例。

預作退休準備 強化健康知能

看到這個趨勢後，林麗蟬在立委期間只要有空就去各縣市宣導，提醒新住民姐妹要提早思考，並預作退休準備，包括提前準備三桶金—退休生活基金、健康醫療基金和財務準備金，也要過健康生活延緩老化，並且裝備自己的健康知能等等。

林麗蟬說，雖然個人準備還不足夠，但是她看見了多數新住民會與同鄉姐妹形成相互人際支持網絡，甚至約好共老，互相照顧。

愈深入此議題，林麗蟬愈了解到，若姐妹們賺取的薪資連基本生活都難以支應，實在很難再為退休存錢理財。

於是她進到基隆市政府後，在市長謝國樑的支持下，先是盤點轄內新住民樣貌，找出高風險及需要幫忙的新住民，透過社會處資源扶助弱勢，或是請產業發展處提供資源協助做小生意的新住民改良店面，增加經濟收入，「讓窮老人變少，下一步才有可能談退休準備。」

林麗蟬也呼籲，新住民的老年人口將愈來愈多，除了期待每個新住民提前準備外，政府也應該系統思考如何讓語言、文化不同的新住民，可以平等的使用台灣的長照及相關資源。

新住民 林麗蟬 長照

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