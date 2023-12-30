橘世代-新住民長照／抱團養老 讓姐妹互助安身

來自大陸江蘇省的李依宸，廿四年前嫁到台灣，在花蓮賣過小吃、做過保險業務，遇見許多和她有同樣生命歷程的新住民姐妹，去年創辦「宏福居家長照機構」提供工作機會；為了好好共老，近年更積極尋覓土地，想為年紀漸長的姐妹打造安身之所，一同「抱團養老」。

李依宸原本在江蘇徐州國營旅行社工作，嫁來台灣後以家傳的好手藝擺攤賣饊條、烙饃，很受歡迎，後來她轉換跑道，在百貨公司工作，也做過保險業務。幾年下來，認識幾位同樣來自大陸的閨密。

前幾年陸客不來，花蓮藝品店一家一家關門，很多新住民被遣散，掀起失業潮，姐妹們沒了收入十分煩惱，找上她想辦法。

她心想，政府風風火火推動長照，新住民姐妹吃苦耐勞也細心，很適合轉型居服員，於是連結資源開辦訓練課程。沒想到，順利取得證照，卻因沒工作經驗，求職不順利。

「那我們就自己來！」李依宸決定成立宏福，目前十五名員工，只有四人不是新住民；服務對象許多是新住民姐妹的公婆、家人。

今年五十四歲的李依宸觀察到，早期來台的新住民慢慢邁入了獨居老人的行列，「老年新住民安頓的問題」將成為重要課題。

她說，在她公司的「瑞貞姐」七十多歲，老兵丈夫過世，靠每月一萬多元半俸過日子，和「瑞貞姐」一樣老年、獨居的新住民還不少，如何幫助她們？她想到的就是「抱團養老」。

李依宸說，「抱團養老」這幾年在中國大陸很流行，就是有一塊地，幾間房，讓老人家同住養老。她的構想，是有一塊三百坪大的土地，以十戶為單位，單人一房或兩人一房，空地可以種菜，大夥兒輪流煮飯，彼此照顧，固定有醫護來做健康照顧。這幾年四處探詢，還沒找到適合土地，她說，會一直努力，希望老齡的新住民也能在這塊土地上開心共老。