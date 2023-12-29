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元旦連假車潮今傍晚湧現 明國道9大重點壅塞路段一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道車潮示意圖。聯合報系資料照
國道車潮示意圖。聯合報系資料照

明天起3天為元旦連續假期，高速公路局表示，西部國道路網今天傍晚車流逐漸增加，又逢下班車潮，國道雙北、桃園、新竹、台中及高雄等都會路段出現車多壅塞，其餘大致正常。明天重點壅塞共有國1南向楊梅至新竹、國5南向南港系統至頭城等9路段。

高公局表示，今天截至傍晚5點，國道交通量為70.6百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里。明天元旦連假首日，預估國道交通量為116百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城；國4西向潭子系統至豐勢；國10東向鼎金系統至燕巢系統，西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人上午6點前或中午12點後出發；國5南向用路人建議清晨5點前或傍晚5點後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，宜蘭旅次於上午8點過後再出發。

高公局也提醒，明天相關疏導措施包括清晨5點至中午12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、凌晨0點至中午12點封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、差別費率、凌晨0點至清晨5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預估明天重點壅塞路段包括明天重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統等9路段。圖／高公局提供
高公局預估明天重點壅塞路段包括明天重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統等9路段。圖／高公局提供

國道 元旦連假 新竹

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