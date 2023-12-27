新冠致死高於流感 醫籲打XBB

一次家族聚餐，竟險些讓八十多歲王先生一命嗚呼。他在用餐後幾天發燒、咳嗽，而緊急就醫。在檢查後發現，王先生肺功能急速下降，院方隨即安排他住進加護病房進一步檢查。結果顯示，王先生是感染新冠肺炎病毒所致。台灣大學醫學院感染科教授盛望徽警示，新冠所造成重症及死亡風險遠高於流感，民眾切勿等閒視之，應盡速接種XBB.1.5疫苗。

衛福部疾管署疫報顯示，國內COVID-19本土疫情持續延燒。近幾周來，平均每周確定病例（中症、重症併發症）均超過兩百多例，至於每周死亡人數則為卅多人，嚴重威脅國人健康、生命安全。

疾管署預估，這波新冠疫情高峰將出現在明年一月中下旬，屆時單日確診人數恐接近兩萬人，重症住院、死亡等人數也將勢必再創近期高峰。儘管我國於一一二年九月廿六日起開打XBB.1.5疫苗，優先開放六十五歲以上長者接種，且為提高接種意願，各縣市也提供五百元商品禮券及十劑COVID-19家用抗原快篩試劑等獎勵措施，但打氣仍不如預期。

接種資料顯示，疾管署今年採購六百多萬劑流感公費疫苗，施打人數逾六百萬人，目前所剩不多，相較之下，較早開打的新冠XBB疫苗接種人次仍不及八十萬。

防疫疲勞 不把新冠當回事

台大小兒感染科教授黃立民。本報資料照片

針對新冠肺炎對於民眾威脅程度遠高於流感，但施打率卻無法拉升的現狀，台灣大學醫學院小兒感染科教授黃立民對此感到憂心。他說，受到「防疫疲乏」心理影響，許多民眾並未將新冠肺炎當成一回事，認為病毒已經流行超過三年，毒性應該弱化了，即使感染，症狀也只會小感冒。

黃立民指出，大部分民眾對於新冠病毒仍存有迷思，以為自己感染過病毒，或打過三、四次新冠疫苗，身體應該還有抗體，以致對於最新XBB.1.5疫苗興趣缺缺，覺得沒有接種的必要性。

上述八十多歲王先生即為典型個案，曾罹患腦中風、心肌梗塞，屬於新冠重症及死亡高風險族群。因這兩、三年來，陸續接種過三劑新冠疫苗，期間也曾確診過，而心生鬆懈。對於最新疫苗的接種，抱持著觀望態度。

但卻沒想到，就在全家人在餐廳聚餐的幾天後，王先生就出現發燒、咳嗽、胸悶、易喘等類流感症狀，行動力變差，被緊急送至急診，並確診為新冠肺炎。王先生肺功能嚴重下降，只剩原本三分之一，因情況危急送進加護病房。在台大醫療團隊搶救下，施以抗病毒藥物，才逐漸好轉。

新變異株 免疫逃脫能力強

世衛組織研究發現，平均每六個月新冠病毒就會出現新的變異株，目前JN.1變異病毒株就在許多國家迅速蔓延，掀起另一波疫情高峰。黃立民表示，該病毒株具有超強的免疫逃脫能力，之前感染過其他病毒株的人仍可能再度感染，因此，有必要接種XBB.1.5疫苗，提高保護力，降低重症及死亡風險。

台大感染科教授盛望徽。本報資料照片

盛望徽表示，近期社區新冠肺炎感染風險明顯變高，這也反映在重症併發、死亡等人數，而疾管署疫報顯示，約九成九重症住院、死亡個案均未施打過XBB.1.5疫苗。

盛望徽指出，再過三至四周，國內將面臨另一次新冠疫情的考驗，屆時單日確診人數恐接近兩萬大關，感染人數激增，重症及死亡人數勢必跟著增加，國人應該謹慎看待此波衝擊。

世衛組織及美國何大一博士團隊均認為，現有XBB疫苗對目前各國流行XBB系列（如EG.5等）及新興變異株如JN.1皆有保護力。此外，荷蘭最新研究顯示，XBB.1.5疫苗對六十歲以上接種後預防感染後住院保護力可達百分之七十點七，在預防重症保護力可達百分之七十三點三。

全國六十五歲以上民眾XBB.1.5疫苗接種率仍偏低，黃立民、盛望徽等專家強烈建議，中老年人、慢性病患等高風險族群趕快接種疫苗。一般施打後兩周才會產生足夠的保護力，如能在最近接種，就可趕在明年一月中下旬疫情高峰之前，做好準備。