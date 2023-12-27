基本工資調漲 Q Burger饗樂餐飲薪資漲更大 今年年終加績效獎金最高達27.8個月！

北市儲備幹部40K起 調薪幅度達23.4% 目標再展百間新店面 擴大徵才超過千人

明年元旦起基本月薪調整為新台幣27,470元，Q Burger直接幫全體員工加薪，台北市員工今年已有兩波調薪，加上2024全員調薪後最高達23.4%調幅！明年起直營門市人員起薪即有35K，台北市員工還有區域津貼可領，儲備幹部起薪則從40Ｋ起跳，以優於業界水準向各界人才招手。不受大環境經濟影響，Q Burger今年不僅持續於全台各城市展店，總店數已達340間，APP會員數更突破百萬大關，傑出的營運成績也不吝與員工分享，今年年中推出的「圓夢獎勵計畫」更直接將利潤分享給員工，而店經理今年績效獎金與年終加總最高可領27.8個月！展望明年餐飲業，Q Burger預計再開百間新店面，擴大徵才超過千人。

對抗通膨從調薪開始！Q Burger宣布2024全員調薪 年終與績效獎金最高領27.8個月 優化餐飲業環境招募人才

面對今年民眾有感物價飛漲僅薪水不漲，Q Burger自今年六月即針對門市人員進行調薪，以提高實際薪資收入，陪伴員工對抗通膨。今年開始提供店經理圓夢獎勵計畫，年終加績效獎金最高達27.8個月，每2個月考核一次，一年達6次考核拿獎金機會，擁有完整培訓制度，最快6個月可成為店經理。年關將近，有別於其他企業調薪以績效為評估標準，Q Burger公布從2024起全員調薪，從基本薪資結構調整，擺脫餐飲業低薪的就業環境，門市人員一經錄用基本薪資即高達35K，儲備幹部起薪則高達37K。因應台灣各地區生活水準，此次調薪也額外增加區域津貼，台北市門市人員可額外獲得每個月新台幣4,000元的北市津貼，台北市儲備幹部起薪則從40Ｋ起跳，優於業界薪資。

Q Burger饗樂餐飲宣布2024全員調薪，門市人員經錄用起薪即高達35K、儲備幹部起薪高達37K，台北市儲備幹部起薪40Ｋ，優於餐飲服務業界水平。 圖／Q Burger饗樂餐飲實業股份有限公司

餐飲業也有百萬年薪！Q Burger推動圓夢獎勵計畫 鼓勵內部店經理創業當老闆

秉持「年輕人照顧年輕人」的創業精神，Q Burger於去年啟動「圓夢獎勵計畫」，將門市所得20％淨利分享給店長，將利潤與員工共享，足見Q Burger照顧年輕人的創業使命。憑藉完善健全的連鎖加盟制度，Q Burger亦鼓勵員工成為合夥夥伴，至今已有14位員工成功成為Q Burger加盟老闆。破除網路常說的「努力不一定有回報」，Q Burger以實際行動讓員工不再只領死薪水，只要努力就能得到獎勵。

Q Burger明年目標再展百間門市 擴大徵才千人 持續深耕南台灣、前進東台灣開拓早午餐版圖

今年雖普遍大環境經濟景氣不佳，然而Q Burger逆勢成長，於新北創立企業總部後，今年也全力拓展台灣各城市版圖，至今全台已有340間Q Burger門市，更於今年總部年終發出平均1.5個月的年終獎金，相較104所公布10年來最低年終僅1.08個月，多出近0.5個月的年終獎金。今年更有員工績效獎金加上年終，領27.8個月的超高獎金，讓員工更願意投身餐飲業。而以科技力優勢在連鎖早午餐業界飛速成長的Q Burger，不僅APP使用率高，也在今年累積會員數突破百萬，以各種實際成績翻轉民眾對連鎖早午餐的印象。展望2024，Q Burger仍看好餐飲業成長趨勢，打出再開百間門市的目標，擴大徵才超過千人，廣邀對餐飲業的優秀人才加入。