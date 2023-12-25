台南市立醫院中醫好孕團隊 8年助1488對夫妻成功受孕

台南市立醫院結合泌尿科、婦產科、新陳代謝科等西醫專科組成「中醫好孕團隊」，以詳細檢查數據、個人化體質調理協助不孕夫妻，8年來幫助1488對不孕夫妻受孕圓夢成功，今天發表成果，邀請16對夫妻見證。

院方表示，不孕症是複雜疾病，牽涉夫妻雙方精蟲異常、卵巢退化、多囊性卵巢等問題，尤其試管失敗時，患者常感到無助惶恐。

見證案例40歲林小姐有1子4歲，一直渴望再有女兒，備孕3年間曾懷孕8周但流產，110年借助試管生殖技術，但沒成功，後來又陸續發現卵巢衰退、泌乳激素偏高，因泌乳激素偏高容易導致不排卵、黃體功能不佳、習慣性流產。

中醫師王淑秋指出，雖林小姐不孕因素複雜，但經辨證分析屬中醫典型的肝鬱腎虛體質，治療期間除給予疏肝補腎的中藥、針灸治療，也建議多運動，快走、小跑步，活絡骨盆腔經絡，經治療3個月，成功自然受孕，並於今年順利產下千金。

中醫師張烱宏表示，36歲曾姓夫妻結婚5年多一直沒懷孕，西醫診斷先生精蟲液化時間過長，太太卵巢嚴重衰退，醫師稱即使採用試管療程成功機率不高，夫妻惶恐尋求協助。

他說，曾先生治療後精蟲品質恢復正常，太太結合試管療程，一次就取到一顆卵並順利懷孕產下大寶，產後曾太太持續就診中醫調理和針灸，一年後奇蹟再度出現，這次是自然受孕成功，產下二寶。

面對不孕症，是要先看西醫還是中醫？困惱很多患者，王淑秋表示，南市醫中醫好孕門診採用中醫體質辨證，配合一系列檢查找出病因，女生為抽血檢查卵巢功能、甲狀腺、泌乳激素等和輸卵管攝影，男生為精蟲品質檢查，針對病因和體質分析，給予純中醫或中西醫合併治療策略和方向，並定期品質監控，能提高受孕率。