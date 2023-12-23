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2024工鬥台北大集結下午登場 2千勞工對總統候選人怒吼

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
由多個勞團組成的「工鬥」提出解決低薪、勞工退休保障、降低組織工會門檻等7大訴求，要求3組總統大選候選人回應。本報資料照片
由多個勞團組成的「工鬥」提出解決低薪、勞工退休保障、降低組織工會門檻等7大訴求，要求3組總統大選候選人回應。本報資料照片

2024工鬥「政客爭大位，工人鬥未來！工鬥行腳台北大集結」，下午1時30分在中正紀念堂愛國東路側登場，估2千名勞工對目前3組總統候選人的勞工政策回應怒吼，行腳隊伍也將在當日結束300多公里行腳進場會師。

工鬥今天的集結活動，號召全台工人齊聚台北集結，向總統候選人展現工人力量。提出7項政策提問：是否願意改善低薪、勞工退休如何保障、是否增加國定假日、不要再讓消防殉職、健全長照禁止奴工、是否提高雇主職災費率、是否降低工會組織門檻。

2024工鬥由南到北舉辦3場集結活動，串聯全台工人遍地開花展現團結力量，「工人行腳鬥總統」自12月2日起由南到北徒步300多公里，帶著7大訴求串聯全台工人，並分別於北、中、南舉辦集結活動，南部場在12月2日以高雄3千人集會為行腳盛大開場、中部則於12月9日由雲林1千人封西螺大橋跨越濁水溪，最終場將今天下午在台北舉辦。

工鬥說，今天的集結活動預計有2千人參與，包含宜蘭、桃園、竹縣、苗栗各地產總，以及數個產職業工會、協會。遊行路線預計從中正紀念堂（愛國東路側）開始，途經中山南路、貴陽街、公園路、襄陽路，最終在重慶南路、衡陽路交叉口為終點。

2024工鬥台北場今天下午在台北舉辦。圖／取自「2024工人鬥總統」臉書粉專
2024工鬥台北場今天下午在台北舉辦。圖／取自「2024工人鬥總統」臉書粉專
2024工鬥台北場遊行路線預計從中正紀念堂（愛國東路側）開始，途經中山南路、貴陽街、公園路、襄陽路，最終在重慶南路、衡陽路交叉口為終點。圖／取自「2024工人鬥總統」臉書粉專
2024工鬥台北場遊行路線預計從中正紀念堂（愛國東路側）開始，途經中山南路、貴陽街、公園路、襄陽路，最終在重慶南路、衡陽路交叉口為終點。圖／取自「2024工人鬥總統」臉書粉專

工人 中正紀念堂 職業工會

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